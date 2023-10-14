韓國校園拉警報！高中生在女廁裝針孔偷拍女教師 涉案3人遭開除
韓國大田一處高中，有2名男學生在女廁安裝針孔攝影機，偷拍女老師如廁的畫面，還有1位男學生在網路上分享散播這些影片，導致受害者精神受創，需要接受心理治療。案發後3位學生都遭到開除，韓國校園偷拍案件日益增加，也引發了外界的擔憂。
記者倪浩軒/綜合報導
根據韓媒報導，大田該高中在今年8月底於女廁發現針孔攝影機，學校檢查監視器畫面後，發現2位男學生進出女廁，嫌疑重大。隨後警方展開調查，在2位男學生手機中發現許多偷拍影像，還有另外1位男學生在網路上分享散播這些影片。學校在9月召開教師權益保護會議，將3位學生全部退學，並計畫在本月底將全案移交檢方處理。
今年1～7月間，韓國校園共發生146起偷拍事件，相較於過去呈現大幅增加的趨勢，在2020年，一整年僅發生110起校園偷拍事件。教師工會指出，之所以會出現這種情況，是因為打擊偷拍犯罪的措施不夠充分，僅能倚賴校方自主進行檢查，女老師往往只能透過手機反偷拍App自保，來確認廁所有無針孔。
教師工會建議，政府應建立專門的檢測小組，針對校園偷拍進行更積極的防治，或是與專業公司簽訂合約，讓外部專業單位進行更頻繁地檢查。
※【NOWnews 今日新聞
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