天氣預報／週末4地轉雨！北台灣溫度下滑 下週恐有熱帶擾動發展
明（15）日第一波東北季風來襲，北部、東半部溫度下滑，其中基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有局部短暫雨，大臺北清晨有零星降雨，一直到下週一開始水氣逐漸減少，不過下週五又迎第二波東北季風，桃園以北、東半部、北部山區有局部短暫雨。下週三、四輻射冷卻影響，低溫下探18度至19度。下週恐有熱帶系統發展，不過預估路徑對台灣沒有影響。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員葉致均表示，明（15）日東北季風增強，水氣多，基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有局部短暫雨，大臺北清晨以前留意零星降雨。
下週一至週二水氣減少，各地多雲到晴，基隆北海岸、東半部有零星短暫雨，午後山區有短暫陣雨。下週三、週四東北季風逐漸減弱，各地轉為多雲到晴，剩下東半部地區有零星降雨，午後山區有零星短暫陣雨。
下週五東北季風再增強，桃園以北、東半部、北部山居有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，南部及中部山區留意午後短暫陣雨。
葉致均指出，溫度方面受到東北季風影響，明起至下週二，北部、東半部降溫，各地低溫約在20度至22度，下週二、三水氣減少，空曠地區低溫會再降1至2度，低溫下探1字頭，週五雖有東北季風增強，不過溫度與明天（15日）差不多。
而下週南海有熱帶系統發展機會，不過預測路徑朝中南半島前進，對台灣天氣沒有影響。