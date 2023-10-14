亞帕運／史上最大團！14運動種類、94位選手出征杭州 總統親授旗
2022杭州亞洲運動會本周落幕，緊接著2022第4屆杭州亞洲帕拉運動會(以下簡稱亞帕運)將於112年10月22日至28日登場，我國亞帕運代表團將分3梯次於10月15日、18日及20日搭乘直達航班前往杭州，今也舉辦亞帕運代表團授旗典禮，總統蔡英文也親自出席授旗。
記者廖聿偉/綜合報導
本屆亞帕運參賽，是歷來代表團參賽種類最多、醫療防護人員配置人數最高、並引進最多專業輔助人員的一次，總統蔡英文致詞中特別代表國家感謝隨隊醫師、防護員、照護員、陪跑員、點頭員、拔箭員及軌道操作員等專業人員的辛勞，並對自培訓到組團參賽期間所有選手、教練及相關機關（單位）人員的辛勞付出，表達肯定之意。
本屆我國參賽種類包括田徑、羽球、游泳、射擊、桌球、柔道、跆拳道、地板滾球、健力、射箭、輪椅籃球、輪椅網球、輪椅擊劍及圍棋等14種運動種類，共計94位選手，其中跆拳道、輪椅擊劍及圍棋等為首度參賽。
代表團為協助選手教練做好萬全準備，也特別在授旗典禮下午時段辦理行前講習，以充分交流參賽資訊與注意事項，而杭州亞帕運的Slogan是《心相約、夢閃耀》，各選手教練們期待都能用閃耀的競賽表現，讓世界為臺灣喝采。