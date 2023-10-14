基隆某小學16名學生「上吐下瀉」疑食物中毒！午餐6道菜色曝光了
基隆市某國小傳出有學生疑似食物中毒，13日晚間起，有12名學生出現身體不適、上吐下瀉等狀況，基隆市衛生局表示，截至今（14）日12時27分累計11男、5女學生就醫，目前仍有2名同學於急診留院觀察，其餘皆返家；衛生局經稽查，發現學校廚房有餐車不潔等缺失，已要求暫停作業，改善後才可供餐。
記者林莞茜／綜合報導
13日晚間，基隆市某國小有12名學生出現身體不適、上吐下瀉等狀況，懷疑是食物中毒，基隆市衛生局今日派員到該校進行稽查，其為自設廚房，除供應該校外，另供應2所小學，目前僅該國小學童出現症狀。據了解，昨日供應午餐菜色為十穀米飯、日式大根煮魚、金茸蛋花湯、油菜、番茄豆腐、鮮奶(或豆奶)。基隆市衛生局採集留餐檢體1件、鮮乳檢體1件、豆乳檢體1件、刀具、砧板拭子各1件，送驗食品致病菌。人體糞便檢體預計採廚工、抽驗學生，下午學校會將採檢管分別送達，收集糞便後也會送驗中央。
除了採集留餐檢體送驗外，基隆市衛生局還針對該所國小學校廚房許多缺失，包括用品存放區用品未明確標示、用餐區餐車不潔、垃圾桶未加蓋、排水系統未清理乾淨、懸掛之工作人員工作衣不潔等要求暫停作業，並要求明日改善完竣，待16日清早複查確認改善完成後，方可供餐。
基隆市政府則表示，若是食材供應廠商有相關重大缺失，將會就相關衛生法規及學校依契約裁罰。