丫頭宣布退出手搖「不要對我尖叫」 不滿沒合理尊重與實質權力
藝人丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，近年副業經營有聲有色，被封「副業女王」。尤其是自創的手搖飲品牌「不要對我尖叫」，今年2月丫頭出席記者會，還表示「不要對我尖叫」共有400家門市，光台灣營業額就有上千萬，相當看好今年全部營業額可以破億。想不到，丫頭今卻突然在臉書宣布決定離開「不要對我尖叫」，聽來滿腹委屈，稱「公司的股東們在經營方向及理念上不盡相同」，她沒有受到該有的合理尊重，且已經沒有實質權力，因此忍痛卸下股東身分。
記者黃盈容/綜合報導
丫頭表示，決定離開「不要對我尖叫」對她來說是件非常困難的事，「已經有好一段時間，公司的股東們在經營方向及理念上不盡相同。在『股份有限公司的規範』裡，我也沒有受到該有的合理尊重，更多的狀況是股東間有著無法順暢溝通的嚴重問題」。
且現在其他股東經營管理下，「我已經沒有實質權力，無法參與公司決策和監督的身分。在沒有辦法改善上述問題的情況下，我很無力也掙扎了很久，最終還是選擇退出」。她已卸下「不要對我尖叫」股東的身分，還強調「以後我會更加謹慎選擇共同經營的合夥人」。似乎與合夥人鬧得相當不愉快。
但她相信這段經歷使她更堅強、成長，並祝福品牌可以找到對的路並持續茁壯成長。