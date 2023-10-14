▲他洗腎長達16年！以過來人分享　鼓勵將洗腎「日常化」還是能有美好人生

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腎友分享親身經歷 籲別讓洗腎限制人生6年前楊大哥受到糖尿病影響，雙腳浮腫、喘不過氣被送到急診，醫師告知需要終身洗腎才能換取健康讓他大受打擊。但遵循醫囑治療後，楊大哥發現定期洗腎並不可怕、麻煩，只要按部就班、不偷懶並且做好飲食控制，依舊能保有良好的生活品質。
楊大哥表示，自己很遵從醫師的叮嚀，飲食、血壓也都格外注意，學習戒口並跟腎病和平共處，每週3次、每次4小時的洗腎人生，長達6年他從不缺席，這都是為了獲取健康陪伴家人更長久，而這6年也多虧了醫護人員的陪伴、鼓勵，讓他充滿信心，他也鼓勵病友千萬不要因為洗腎而限制了自己的人生。
而洗腎長達16年的許大哥也提到，病友其實可以把洗腎過程當作睡午覺就好，將洗腎日常化並按照醫囑生活、調整心態，其實還是能夠繼續擁抱美好人生，尤其飲食控制對腎友相當重要，但不是不敢吃、不要吃，而是要吃對食物、均衡飲食，避開楊桃、葡萄柚等致命食物。
腎友會增進交流、衛教宣導 了解飲食控制的重要性此次門諾醫院腎友聯誼會有多達百位病友、家屬參與。門諾醫院腎臟內科醫師李坤峰表示，平時主要都在醫療層面接觸腎友，透過這樣的聯誼活動，希望能增加交流，也讓醫護能從更多面向關心腎友，並透過輕鬆的團康活動、衛教，讓腎友了解控制飲食的重要性，避免重油、重鹹及水分過多的食物。
此外，門諾醫院壽豐分院家醫科醫師陳怡廷也表示，洗腎患者容易有腎性貧血問題，提醒腎友改善腎性貧血3有要素，除了尋求醫療協助、釐清原因外，也應配合治療、攝取足夠營養，若要搭配飲食補鐵，則須注意紅肉每日最多不可超過手掌心的大小，否則容易增加心血管負擔。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59526
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