斯巴達障礙跑／忍受泥濘和艱困賽道　義大利26歲IT工作者封王

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今在競爭最激烈的BEAST組(21公里32道關卡)中冷門頻傳，選手一開始就被遠遠的拉開，過去都在中國征戰的義大利IT工程師Davide Liu，展現絕佳的強心臟能力，在第一道關卡後就輕易的甩掉其他人，最終以3小時整又37秒成績，竟然比居次的41歲台將蔡榮峻快了近26分鐘。Davide Liu表示，過去在中國斯巴達拿下北京、崇禮站拿下過總冠軍，今首度來台參賽就輕易拿下總排第一，他說：「我沒有預料到這裡的比賽這麼辛苦，路道非常泥濘而且上上下下，難度非常高，但又非常具有挑戰性，下次我還要來！」
女子精英組冠軍則依然由25歲日本151公分的神哉穗香也以近30分鐘誇張的差距，繼4月高雄小港公七公園站封后後又再拿下本站女子精英組冠軍，她笑說：「別看我拿到冠軍，我是一路在森林裡滑倒邊尖叫才跑完的，雖然日本也有同樣高海拔上上下下的比賽，但都沒有像這一段這樣的難度，這肯定是我跑過最困難的賽段了。」
她提到：「我今天拿下了野獸(21公里)、上次在高雄拿下了Super(公里)和衝刺(SPRINT)5公里組冠軍，我對這項成就覺得滿意。」神哉穗香想著接下來要做什麼挑戰，她笑著回答說：「接下來應該挑戰小籠包了！」
台將今也有搶眼的表現，4月前在高雄腳踝嚴重受傷的越野跑一哥周青的41歲好友蔡榮峻，雖然因為沒有做上半身的鍛鍊，導致在計多負重關卡放棄接受懲罰，但他最終還是意外獲得總排第二、台灣第一的成績，而且這僅僅是蔡榮峻繼2021年以來的第二場斯巴達比賽而已，他說：「成績還算可以，中間部份的越野跑很有挑戰性，但不好意思我得先下了，下午還要趕場去跟周青會合跑101登高賽。」
新北平溪龍華書院站的難度，又以獲得總排第9的「紅髮戰士」孫育彬最清楚，他說：「跑到一半就全腳都在抽筋，連腳底板都在抽，連走路都很困難，最應該是我參加過最困難的一次。」
最令人意外是年初從日本學成返台的22歲台南選手王南評，4月在高雄站就拿下總排第4，這次成績再大躍進到總排第2、台灣第一，她說：「確實有點意外，路段很硬，我一直在滑倒摔的頻頻尖叫。」
王南評過去在日本神戶大學求學7年半，今年回台後變成日本口譯的自由業者，但她對斯巴達獨有情鍾，在日本畢業前夕比了人生第一場斯巴達的比賽後，就完全回不去了，她笑著說：「我希望兩年後拼全運的馬拉松，未來希望能蓋一間專門訓練斯巴達的健身房。」。