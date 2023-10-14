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豆花妹「愛的行動力挺」八三夭阿璞！手拿神祕紙卡　重要任務曝光

▲豆花妹（蔡黃汝）特別現身力挺八三夭演唱會。（圖／記者吳雨婕攝）
▲豆花妹（蔡黃汝）特別現身力挺八三夭演唱會。（圖／記者吳雨婕攝）

記者吳雨婕／高雄報導

八三夭的「顛倒世界」高雄演唱會於今（14）日晚在高雄巨蛋登場，而主唱阿璞的女友豆花妹（蔡黃汝）也在演唱會開始前進入場內，替男友加油打氣，大方承認是「愛的行動力挺」，豆花妹也笑說今天另外一個任務就是來拉票，希望《飢餓遊戲》能奪下「金鐘獎人氣綜藝節目獎」。

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八三夭以歌曲〈顛倒世界〉、〈飢餓遊戲〉、〈大逃殺〉、〈規則就是用來打破的〉為演唱會揭開序幕，唱完〈規則就是用來打破的〉，阿璞向高雄的粉絲打招呼：「高雄巨蛋的朋友大家好，我們是八三夭，這就是高雄的聲音嗎？」說完，現場粉絲紛紛舉起螢光棒，並且大聲歡呼，可見其人氣之高。

演唱會開始前，豆花妹身穿粉紅色長袖大學T加上一頂灰色毛帽，低調地在八三夭演唱會開始前進入場內，一進場內就被媒體們捕捉，她大方接受媒體採訪，手上還拿著參與錄製的節目《飢餓遊戲》的紙牌，一問之下才知道，她是特地來拉票金鐘獎人氣綜藝節目獎。

▲豆花妹（蔡黃汝）特別現身力挺八三夭演唱會。（圖／記者吳雨婕攝）
▲▼豆花妹（蔡黃汝）與八三夭阿璞交往穩定。（圖／記者吳雨婕攝、NOWnews資料照）
▲ 八三夭顛倒世界巡迴演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.08.20）
 
豆花妹嬌羞的說：「我今天來已經很過分了，有去後台拉票，小橘跟工作人員都有投票，其他人我不敢打擾，還是要以演唱會為主啦！」而今天5566則是在台北小巨蛋開唱，正巧5566也是《飢餓遊戲》的主持人，孫協志在演唱會上邀來女友夏宇童「撐腰」，豆花妹被問到等等有沒有要上台，她俏皮反問：「可以嗎？」也直言今天是「愛的行動力挺」。媒體詢問豆花妹，5566放出大招了，那何時能看到她與阿璞放閃，豆花妹一聽瞪大雙眼表示：「（我來）已經很那個（放閃）了吧！」

唱完〈乾啦乾啦〉，阿璞提到前一晚豆花妹傳訊息跟他說希望能幫她投票金鐘獎入圍，「所以我現在要幫妳投票，你們各位也幫我投票一下。」接著立刻請工作人員拿手機給他，立刻以行動支持，坐在VIP席上的豆花妹也難掩開心，比出愛心回應阿璞。讓一旁的霸天直喊：「這是騙票吧！」阿璞補充表示：「她有特別說用簡訊投票不用錢，要錢的話，發票寄到她公司。」

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