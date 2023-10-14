豆花妹「愛的行動力挺」八三夭阿璞！手拿神祕紙卡　重要任務曝光

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演唱會開始前，豆花妹身穿粉紅色長袖大學T加上一頂灰色毛帽，低調地在八三夭演唱會開始前進入場內，一進場內就被媒體們捕捉，她大方接受媒體採訪，手上還拿著參與錄製的節目《飢餓遊戲》的紙牌，一問之下才知道，她是特地來拉票金鐘獎人氣綜藝節目獎。
豆花妹嬌羞的說：「我今天來已經很過分了，有去後台拉票，小橘跟工作人員都有投票，其他人我不敢打擾，還是要以演唱會為主啦！」而今天5566則是在台北小巨蛋開唱，正巧5566也是《飢餓遊戲》的主持人，孫協志在演唱會上邀來女友夏宇童「撐腰」，豆花妹被問到等等有沒有要上台，她俏皮反問：「可以嗎？」也直言今天是「愛的行動力挺」。媒體詢問豆花妹，5566放出大招了，那何時能看到她與阿璞放閃，豆花妹一聽瞪大雙眼表示：「（我來）已經很那個（放閃）了吧！」
唱完〈乾啦乾啦〉，阿璞提到前一晚豆花妹傳訊息跟他說希望能幫她投票金鐘獎入圍，「所以我現在要幫妳投票，你們各位也幫我投票一下。」接著立刻請工作人員拿手機給他，立刻以行動支持，坐在VIP席上的豆花妹也難掩開心，比出愛心回應阿璞。讓一旁的霸天直喊：「這是騙票吧！」阿璞補充表示：「她有特別說用簡訊投票不用錢，要錢的話，發票寄到她公司。」