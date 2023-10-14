Apink鄭恩地飆唱A-Lin《摯友》！她否認跟男演員親親：那不是我
南韓女團Apink主唱鄭恩地今年二度攻台，今（14）日晚間6點在TICC舉辦《EONG EUN JI ENCORE CONCERT [Travelog] IN TAIPEI》演唱會，這是她「Travelog」巡迴的安可場，特地再來到台灣開唱，所以獻上A-Lin的《摯友》表演；粉絲還要求她別再接有吻戲的作品：「不可以親親！」恩地安撫全場表示：「那不是我啦！」逗樂近3000名粉絲。
記者陳雅蘭／台北報導
儘管是「安可返場」，鄭恩地仍花費心思編排歌單，除了帶來個人專輯多首好歌：《Journey For Myself》、《Away》、《It's OK》、《Hopefully Sky》之外，還有一連串戲劇主題曲，包含《大力女子都奉順》的〈你的庭園〉、《請回答1997》的〈All For You〉，以及跟Highlight耀燮的經典合唱曲《Love Day》，耳熟能詳的旋律讓全場自動大合唱。
表演〈你的庭園〉前，鄭恩地透露拍戲近況，她的新戲正是跟《大力女子都奉順》的導演合作，風格是浪漫喜劇，她對此戲路仍感到緊張，台下歌迷紛紛為恩地加油應援，甚至有粉絲對她喊：「不可以親親（在戲裡）！」讓鄭恩地笑說：「我總會跟粉絲說，在拍戲的那個不是我啦，是那個角色！」
鄭恩地中文實力有一定水準，繼1月來台表演電影《月老》主題曲〈如果可以〉；今晚再為了台灣歌迷準備A-Lin的《摯友》，她唱完問歌迷：「覺得我唱得好嗎？」並承認表演中途緊張到抓緊麥克風，「抓到手都痛了！」
她透露昨晚抵台跟工作人員吃飯時，剛好聽到駐唱在表演《摯友》，心裡一則以喜一則以懼，一方面覺得大家應該會喜歡，另一方面又怕唱不好，好在表演獲得滿堂彩，她笑喊：「心情很好！」歌迷現場教「心情好」的台語「爽啦」，她現學現賣講起台語「送啦！」笑翻全場。