賴清德挑起中捷戰火！鄭文燦急緩頰：預算雖多600多億還是會支持
民進黨總統參選人賴清德今早在台中的造勢活動，批評中市府更改中捷藍線路線與站點，還改到有力人士家附近，「實在讓民眾很失望」，再度挑起地方和中央的敏感神經。晚間行政院副院長鄭文燦出席立委林靜儀造勢晚會，主動出面緩頰，強調行政院支持中捷藍線的立場不會改變，中央和地方雖「有些地方要釐清」，但會把方案做好，鄉親期待的海線鐵路高架化也會配合興建。
記者顏幸如／台中報導
台中捷運藍線路線爭議，在去年中二立委補選、台中市長選舉時，持續成為藍綠攻防的主軸議題，行政院長陳建仁上任後，致力修補中市府與中央在選舉時產生的裂痕，但中捷藍線計劃經多次中市府修正，仍不斷卡關。賴清德今（14）日上午在「旅中鄉親賴清德後援會成立大會」中，再次提及此事，指若按照當初林佳龍市長任內的版本沒改變路線，「進度不會是現在這樣」、「而且還改到有力人士家附近，令大家很失望。」
賴清德一番話再燒起中捷運藍線話題，台中市政府和中央幾個月來建立的合作關係，又受到選舉的無情考驗。果然鄭文燦晚間在海線為立委林靜儀站台時，主動提起此事。他表示對於中捷藍線，「雖然我們的主張，跟台中市政府有一些地方要釐清。但是支持藍線到這個地方（沙鹿），是我們的政策」。
鄭文燦說，海線人口不斷增加，中捷藍線預算雖多了600多億元，「中央還是會支持，將來一定會把方案做好」，未來不僅沙鹿、港區都要有捷運站，也要配合進行海線鐵路高架化，讓海線的交通環境更好。
稍後上台的行政院祕書長李孟諺，也接棒緩頰。他稱讚林靜儀為了爭取藍線捷運早日從台中火車站延伸到梧棲與台中港，二度和副院長蔡其昌到行政院拜託院長陳建仁和副院長鄭文燦、討論如何加速核定藍線捷運。行政院知道大家都很期待這項建設，雖然市府選的路線、站點有些爭議，需要改善與核定，但他相信在中央和立委共同推動下，行政院支持藍線捷運的立場不會改變，會在立委支持下儘速核定開闢。