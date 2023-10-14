理科太太缺席走鐘獎！閨密白癡公主突爆料「她有新歡」：身材不錯
第5屆走鐘獎頒獎典禮將於今（14）日晚間18時在高雄流行音樂中心登場，網紅白癡公主以一席綠色禮服登上紅毯，絕美造型相當吸睛，而當她被問到好閨密理科太太為何今日沒現身時，竟突然語出驚人爆料：「她有新歡啊，所以就變成我自己下來了。」但理科太太經紀人隨即出面澄清，這只是白癡公主的玩笑話，理科太太目前仍單身，只是因為病倒不克出席走鐘獎頒獎典禮。
記者賴禹妡／綜合報導
白癡公主今日以一身綠色禮服登上走鐘獎紅毯，她還特地配戴香奈兒耳環、鑽戒等高級飾品，亮眼造型相當吸睛。根據《ETtoday新聞雲》報導，今年理科太太沒有出席走鐘獎頒獎典禮，身為好友的白癡公主被問及原因，她表示：「她去談戀愛跟約會了，她就算離婚還是會有新的對象。」
白癡公主透露，理科太太的新對象人很和善，是個工作狂，且身材不錯，「但感覺她（理科太太）沒有在挑耶」，但隨後又說是開玩笑。白癡公主還強調自己依舊單身，已經空窗2年多。
對此，根據《三立新聞網》報導，理科太太的經紀人指出，理科太太在今日中午就病倒了，還特地去醫院掛號拿藥，因此才沒有現身走鐘獎現場，白癡公主只是在開玩笑，「很可惜沒有新歡」。