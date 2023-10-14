侯友宜新北造勢　王金平溫情喊話郭台銘「支持者望你早歸」

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王金平提到郭台銘，稱讚他非常有台灣心、台灣情，更有黨國情懷，視救黨、救台為己任，在全民期待要下架民進黨的關鍵時刻，多少支持者正翹首以盼「望你早歸」。雖然歷盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇，但他們或有波瀾，卻沒有劫，更沒有仇，有的只是曾經風雨同舟，共度難關的恩義情懷。
王金平說，郭董的歸隊會振奮大家的士氣，大家都會謹記這份情意，相信朱立倫一定有智慧迎回郭董歸隊。
至於藍白合，王金平說，藍白必須合，這個道理大家都懂，但一但碰到卻就各自計算自己的利害，要合說穿了，說難是很難，說不難也沒有那麼難，成敗關鍵無非一定要有「不求全贏就會贏」、「求同存異就大同捨小異」的認知，這樣路就通了。他也集結8項柯文哲跟侯友宜有交集的主張。
洪秀柱則駁斥外界說侯友宜藍皮綠骨，他的忠誠絕對沒有問題，不要聽那些名嘴在講，一心一意要下架民進黨，要把深藍的朋友找回來，為了子孫跟下一代，呼籲大家團結一致，下架民進黨。
蕭萬長稱讚侯友宜從基層做起，出生入死，保護民眾，這些英勇事蹟，讓大家印象深刻，所以侯友宜是一位勤政愛民、有擔當、有能力的人，他是實實在在的做事，有英雄市長的本色，侯友宜也是務實的領導人，主張兩岸必須和平，是他堅定的承諾跟責任。