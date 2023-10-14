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侯友宜新北造勢　王金平溫情喊話郭台銘「支持者望你早歸」

▲王金平出席侯友宜新北造勢活動。（圖／記者林調遜攝，2023.10.14）
▲王金平出席侯友宜新北造勢活動。（圖／記者林調遜攝，2023.10.14）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（14）日晚間在新北板橋舉行第一場大型造勢，藍營大咖全面出動力挺，前立法院長王金平溫馨喊話鴻海創辦人郭台銘，在下架民進黨的關鍵時刻「望你早歸」，相信國民黨主席朱立倫一定會有智慧迎回郭台銘的歸隊。

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侯友宜在新北板橋舉行首場大型造勢，而今日同時也是新北板橋競總成立，前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前高雄市長韓國瑜、前主席洪秀柱、前立法院長王金平、黨主席朱立倫全部到場力挺，為造勢打響第一炮。

王金平提到郭台銘，稱讚他非常有台灣心、台灣情，更有黨國情懷，視救黨、救台為己任，在全民期待要下架民進黨的關鍵時刻，多少支持者正翹首以盼「望你早歸」。雖然歷盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇，但他們或有波瀾，卻沒有劫，更沒有仇，有的只是曾經風雨同舟，共度難關的恩義情懷。

王金平說，郭董的歸隊會振奮大家的士氣，大家都會謹記這份情意，相信朱立倫一定有智慧迎回郭董歸隊。

至於藍白合，王金平說，藍白必須合，這個道理大家都懂，但一但碰到卻就各自計算自己的利害，要合說穿了，說難是很難，說不難也沒有那麼難，成敗關鍵無非一定要有「不求全贏就會贏」、「求同存異就大同捨小異」的認知，這樣路就通了。他也集結8項柯文哲跟侯友宜有交集的主張。

▲前國民黨主席洪秀柱出席侯友宜造勢。（圖／記者林調遜攝，2023.10.14）
▲前國民黨主席洪秀柱出席侯友宜造勢。（圖／記者林調遜攝，2023.10.14）
洪秀柱則駁斥外界說侯友宜藍皮綠骨，他的忠誠絕對沒有問題，不要聽那些名嘴在講，一心一意要下架民進黨，要把深藍的朋友找回來，為了子孫跟下一代，呼籲大家團結一致，下架民進黨。

蕭萬長稱讚侯友宜從基層做起，出生入死，保護民眾，這些英勇事蹟，讓大家印象深刻，所以侯友宜是一位勤政愛民、有擔當、有能力的人，他是實實在在的做事，有英雄市長的本色，侯友宜也是務實的領導人，主張兩岸必須和平，是他堅定的承諾跟責任。

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