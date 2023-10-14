柯文哲喊「藍白合」唯一勝選可能！媒體人批太武斷：侯勝率比較高
「藍白合」為2024總統大選最重要腳點，民眾黨總統參選人柯文哲昨（13）日在節目採訪中提到，若一對一對決時「勝率最高的就柯是正的」，主因為年輕人不可能會去投國民黨。對此，資深媒體人韋安直言「柯文哲這樣分析太武斷，也與事實不符」，他認為，在總統大選中，侯友宜能用務實可行受歡迎的政見，獲得跨越藍綠的民眾來支持。
記者林莞茜／綜合報導
韋安提到，柯文哲分析，如果總統參選人縮減到1對1對決時，勝率最高的就是柯是正的，因為年輕人不可能去投國民黨，這是國民黨最大的罩門，「柯這樣分析太過武斷，也與事實不符」。
韋安說，兩次新北市長選舉，侯2018得票116萬，贏過對手30萬票。2022得票115萬票，贏過對手45萬票。從得票結果來分析，侯友宜少政治和意識形態，務實做事的個人特質，成功吸引藍營以外的，年輕、中間族群，甚至部分淺綠民眾投票給他。因此韋安也認為，在總統大選中，侯友宜同樣可以用務實可行受歡迎的政見，獲得跨越藍綠的民眾來支持。
話鋒一轉，韋安反而說「這方面，柯反而有罩門」由於行事風格，泛綠選民對柯普遍有嚴重的仇恨值，讓他很難跨過中間，再爭取綠營支持者的選票。甚至是「侯友宜比柯文折更能開拓，不同政治立場的選票」，而柯文哲只能吸引白色和深藍選民支持，因此他判斷「侯的勝率絕對會比柯高出許多」。