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全國第一個競總成立5萬人！侯友宜：從新北吹起改變台灣號角

▲侯友宜新北造勢，藍營大咖齊聚力挺。（圖／記者林調遜攝，2023.10.14）
▲侯友宜新北造勢，藍營大咖齊聚力挺。（圖／記者林調遜攝，2023.10.14）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜暨立委新北市競選總部今正式成立，湧入超過5萬名民眾，揮舞國旗，高喊侯友宜凍蒜，展現新北市力挺侯友宜的團結氣勢。侯友宜表示，這場選舉不是為了一黨一派或是個人，而是決定2300萬台灣人民命運、台灣前途的保衛戰，「我們已經站在台灣命運的紅綠燈前，一邊是戰爭，一邊是和平，就看大家的選擇，要讓民進黨看見人民的力量，民進黨做不好就下台！我會用生命來保護台灣，讓台灣再出發，就從新北吹起改變台灣的號角！」

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侯友宜深深一鞠躬感謝所有市民支持，並感性地說，看到國旗旗海飄揚十分感動，「我們的國家，就是中華民國，中華民國的國旗就是青天白日滿地紅！」他表示，在新北市和大家一起拚了13年，每天清晨五、六點出門，為的就是拚民眾安居樂業的好日子，感謝大家的肯定與支持，讓他有服務的機會，並連續四年獲得五星級縣市長的肯定，現在他要讓新北經驗，改變台灣的現狀，「讓我們從新北吹起改變台灣的號角！不只新北好，要讓台灣更好，你們就是支持侯友宜最大後盾跟力量！」

侯友宜表示，民進黨執政七年多，造成國家安全、人民生活、社會和諧不斷退步，一上台就成立黨產會、促轉會黑機關，整肅異己；說要檢討勞保，結果先砍退休軍公教年金，再砍勞工七天假；說要司法改革，結果最高行政法院、大法官全提自己人；說會尊重言論自由跟學術自由，結果關掉電視台，還想要拔掉台大校長管中閔。「民進黨不是點亮台灣，民進黨是在惡整台灣！台灣的公平正義不見了，連中華民國都不見了！ 這是我們要的台灣嗎？」

侯友宜表示，民進黨已經把台灣推向戰爭邊緣，曾在新竹城隍廟遇到一名爸爸，激動對他說，「我兒子交給你了，為了下一代的安全，希望你改變台灣！」侯友宜說，人民要的就是安居樂業，他參選總統只有一個目標，不分你我、族群、黨派，團結一致，愛台灣這片土地，把中華民國安全顧好、把人民的生計顧好，讓下一代安定過好日子。

國民黨主席朱立倫表示，侯友宜在新北市打拚了13年，是真正「好好做代誌」的好市長，而台灣最需要就是這樣的精神，因為民進黨就是沒有好好做代誌，每天搞亂七八糟的事情，因此，一定要團結支持侯友宜，讓國民黨重返執政，才能夠維護兩岸和平，讓人民安心、社會安定。 
 
前總統馬英九表示，過去縣市長滿意度調查中，侯友宜經常是第一名，在國防、外交政策上，已經非常成熟，「我認為他已經有充分的資格，可以做好一個總統！」 反觀民進黨執政，不斷倒退，一定要下架民進黨，台灣才有希望。前副總統蕭萬長表示，他跟侯友宜同是嘉義人及嘉中校友，同是菜市場長大的孩子，也同是從基層做起的公務員，侯友宜過去從警時出生入死、保護民眾，如今是一位勤政愛民、有擔當、有能力的市長，未來也絕對會是務實的國家領導人。

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