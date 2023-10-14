全國第一個競總成立5萬人！侯友宜：從新北吹起改變台灣號角

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侯友宜表示，民進黨執政七年多，造成國家安全、人民生活、社會和諧不斷退步，一上台就成立黨產會、促轉會黑機關，整肅異己；說要檢討勞保，結果先砍退休軍公教年金，再砍勞工七天假；說要司法改革，結果最高行政法院、大法官全提自己人；說會尊重言論自由跟學術自由，結果關掉電視台，還想要拔掉台大校長管中閔。「民進黨不是點亮台灣，民進黨是在惡整台灣！台灣的公平正義不見了，連中華民國都不見了！ 這是我們要的台灣嗎？」
侯友宜表示，民進黨已經把台灣推向戰爭邊緣，曾在新竹城隍廟遇到一名爸爸，激動對他說，「我兒子交給你了，為了下一代的安全，希望你改變台灣！」侯友宜說，人民要的就是安居樂業，他參選總統只有一個目標，不分你我、族群、黨派，團結一致，愛台灣這片土地，把中華民國安全顧好、把人民的生計顧好，讓下一代安定過好日子。
國民黨主席朱立倫表示，侯友宜在新北市打拚了13年，是真正「好好做代誌」的好市長，而台灣最需要就是這樣的精神，因為民進黨就是沒有好好做代誌，每天搞亂七八糟的事情，因此，一定要團結支持侯友宜，讓國民黨重返執政，才能夠維護兩岸和平，讓人民安心、社會安定。
前總統馬英九表示，過去縣市長滿意度調查中，侯友宜經常是第一名，在國防、外交政策上，已經非常成熟，「我認為他已經有充分的資格，可以做好一個總統！」 反觀民進黨執政，不斷倒退，一定要下架民進黨，台灣才有希望。前副總統蕭萬長表示，他跟侯友宜同是嘉義人及嘉中校友，同是菜市場長大的孩子，也同是從基層做起的公務員，侯友宜過去從警時出生入死、保護民眾，如今是一位勤政愛民、有擔當、有能力的市長，未來也絕對會是務實的國家領導人。