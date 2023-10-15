中東局勢引全球矛盾！法國剛進「緊急襲擊狀態」 羅浮宮又收威脅
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）開戰，於加薩走廊交火、造成平民傷亡和流離失所的行為，在全球引發兩極反應，不只中東多國大量民眾上街力挺巴勒斯坦，就連西方國家內部也湧現不少聲援巴勒斯坦、譴責以色列的聲浪，甚至發生極端攻擊事件。法國繼激進分子持刀發動校園攻擊、釀成1死3傷後，連羅浮宮都收到炸彈威脅，緊急關門並撤離人員。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，法國阿拉斯市（Arras）一所高中，13日發生砍殺攻擊，俄羅斯籍車臣裔的激進分子闖入校園釀1死3傷，作案前還高喊「真主至大」。
法國政府聲稱此事與以巴衝突有關，發布緊急襲擊警戒，為避免事態延燒，還派出7000名士兵加強巡邏維安。
13日是哈馬斯前領袖定的「全球憤怒日」（day of rage），號召全球穆斯林群起反擊以色列在加薩的軍事行動，同一天北京也發生以色列駐北京外交人員家屬遇刺的事件，讓人擔心是否會有更多激進主義被付諸行動。
情勢敏感之際，法國知名景點羅浮宮（Louvre Museum）、凡爾賽宮（Versailles Palace），14日也分別收到炸彈威脅，警告將有危險發生，考慮到日前法國才發布緊急襲擊警戒，決定閉館並疏散所有遊客，交由巴黎警方展開搜索，以釐清是否也與哈馬斯有關。