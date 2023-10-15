天氣預報／基隆七堵今晨19.3度！3地區小心下雨 週三秋老虎發威
今（15）日雖有一小股東北風南下至台灣，但整體水氣含量較少，僅北台灣體感稍涼，今晨最低溫出現在基隆七堵的攝氏19.3度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，北部、東部雲量稍多，將有局部短暫雨，中南部山區午後也要留意雨勢，週三至週五（10月18日至10月20日）將有「秋老虎」天氣型態，白天紫外線強，天氣微熱、早晚較涼，衣著需多加注意。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日雖有一小股東北風南下、但水氣很少，北部、東北部及東部雲量稍多，宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，北台灣稍涼，中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫雨，各地區氣溫部分，北部攝氏19至27度、中部攝氏21至32度、南部攝氏22至33度、東部攝氏20至30度。
吳德榮說明，明日至週二（10月16日至10月17日）中層雲從南海逐漸移入，屆時中南部雲量將漸增、近山區會出現零星飄雨，北台灣則是多雲時晴， 宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，各地早晚偏涼。
週三至週五中層太平洋高壓籠罩，低層是弱東北風，台灣將出現「秋老虎」天氣型態，各地晴朗穩定，白天紫外線強，天氣微熱，但早晚偏涼，日夜溫差很大，應注意衣著調適。週六（10月21日）東北季風南下，北部、東半部再轉有雨，呈現「一場秋雨一場涼」的情況。