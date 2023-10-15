2023走鐘獎今高雄登場！「直播時間、評審主持人、入圍名單」一覽

天氣預報／基隆七堵今晨19.3度！3地區小心下雨　週三秋老虎發威

▲今晨最低溫出現在基隆七堵的攝氏19.3度，提醒民眾，北部、東部雲量稍多，將有局部短暫雨，中南部山區午後也要小心雨勢。（圖／NOWnews攝影中心）
▲今晨最低溫出現在基隆七堵的攝氏19.3度，提醒民眾，北部、東部雲量稍多，將有局部短暫雨，中南部山區午後也要小心雨勢。（圖／NOWnews攝影中心）

記者張志浩/綜合報導

今（15）日雖有一小股東北風南下至台灣，但整體水氣含量較少，僅北台灣體感稍涼，今晨最低溫出現在基隆七堵的攝氏19.3度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，北部、東部雲量稍多，將有局部短暫雨，中南部山區午後也要留意雨勢，週三至週五（10月18日至10月20日）將有「秋老虎」天氣型態，白天紫外線強，天氣微熱、早晚較涼，衣著需多加注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日雖有一小股東北風南下、但水氣很少，北部、東北部及東部雲量稍多，宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，北台灣稍涼，中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫雨，各地區氣溫部分，北部攝氏19至27度、中部攝氏21至32度、南部攝氏22至33度、東部攝氏20至30度。

▲今日雖有一小股東北風南下、但水氣很少，僅北部、東部有短暫雨，中南部山區午後有對流雨。（圖／中央氣象署提供）
▲今日雖有一小股東北風南下、但水氣很少，僅北部、東部有短暫雨，中南部山區午後有對流雨。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮說明，明日至週二（10月16日至10月17日）中層雲從南海逐漸移入，屆時中南部雲量將漸增、近山區會出現零星飄雨，北台灣則是多雲時晴， 宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，各地早晚偏涼。

週三至週五中層太平洋高壓籠罩，低層是弱東北風，台灣將出現「秋老虎」天氣型態，各地晴朗穩定，白天紫外線強，天氣微熱，但早晚偏涼，日夜溫差很大，應注意衣著調適。週六（10月21日）東北季風南下，北部、東半部再轉有雨，呈現「一場秋雨一場涼」的情況。

▲（圖／中央氣象署提供）
▲週三至週五將呈現「秋老虎」天氣型態，各地晴朗穩定，白天紫外線強，天氣微熱，但早晚偏涼，日夜溫差很大。（圖／中央氣象署提供）

天氣預報／週末4地轉雨！北台灣溫度下滑　下週恐有熱帶擾動發展

10月底前「熱帶擾動醞釀」！下週低溫探18度　東北季風接力發威

天氣預報／今起低溫探19度！週末降雨區域擴大　下波再降溫時間曝

12分鐘內3次地牛翻身！氣象署揭地震成因：3天內恐有規模4.5餘震

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞