金鐘58／戲劇節目大獎票選！《模仿犯》暴衝奪冠　二三名緊咬追後

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亞軍《牛車來去》描述民國32年台灣經濟奇蹟起飛前的貧窮農家，安心亞飾演的農婦答應地主借腹生子，換取對方無償贈與一頭黃牛，希望藉此改善家人生活，翻轉命運，故事跨度3個世代，讓觀眾見證這段牛車走過的歲月，連結屬於台灣人酸甜苦辣、笑淚交織的時代記憶，劇迷誇讚全劇數條感情線引人共感，節奏拿捏得宜，角色塑造生動。
奪下冠軍的是《模仿犯》，該劇改編日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，敘述90年代後期的台灣，一起連環凶殺案與檢警掌握辦案公器、媒體圈使用新興第四權矛盾的依存關係，引發一場如恐怖操偶師失序表演的犯罪推理劇，本劇氛圍營造、演員表演都在水準之上，殺人魔泯滅人性的計畫牽動劇迷糾結的心，同時也是檢察官吳慷仁自我救贖的過程。
其餘第四、五名為《我願意》、《台灣犯罪故事》。
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