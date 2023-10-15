《未來少女》日光之橙99分奪下冠軍！「超級盃畢業作」獲全場歡呼

金鐘58／戲劇節目大獎票選！《模仿犯》暴衝奪冠　二三名緊咬追後

▲金鐘58戲劇節目獎民調結果出爐，《模仿犯》不負眾望摘冠。（圖／翻攝自牛車來去、台灣犯罪故事、我願意、村裡來了個暴走女外科、模仿犯臉書）
▲金鐘58戲劇節目獎民調結果出爐，《模仿犯》不負眾望摘冠。（圖／翻攝自牛車來去、台灣犯罪故事、我願意、村裡來了個暴走女外科、模仿犯臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

第58屆金鐘獎戲劇類21日頒獎，今年戲劇節目獎入圍的有時代生活劇《牛車來去》、取材真實社會案件《台灣犯罪故事》、首部邪教影集《我願意》、醫療職人劇《村裡來了個暴走女外科》及驚悚推理影集《模仿犯》，《NOWnews今日新聞》舉辦網路民調，邀請網友選出心目中的戲劇節目大獎得主，投票日從10月2日起至10月14日截止，結果出爐，《模仿犯》以42.86%得票數奪冠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
拿下第三名的是《村裡來了個暴走女外科》，本劇改編自同名小說，講述一名厭世女醫生被調至偏鄉醫院，親眼見聞小醫院的生死百態和困境，雖然該劇以喜劇包裝，演員和劇情較為浮誇，但並非插科打諢的無腦肥皂劇，內核藏著醫護、醫病之間的嚴肅議題，觀眾口碑不惡，預計明年開拍第二季。

▲《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻直接在路邊做鑽顱手術，專業之餘帶點瘋狂。（圖／牽猴子提供）
▲《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻直接在路邊做鑽顱手術，專業之餘帶點瘋狂。（圖／牽猴子提供）
亞軍《牛車來去》描述民國32年台灣經濟奇蹟起飛前的貧窮農家，安心亞飾演的農婦答應地主借腹生子，換取對方無償贈與一頭黃牛，希望藉此改善家人生活，翻轉命運，故事跨度3個世代，讓觀眾見證這段牛車走過的歲月，連結屬於台灣人酸甜苦辣、笑淚交織的時代記憶，劇迷誇讚全劇數條感情線引人共感，節奏拿捏得宜，角色塑造生動。

▲蔡昌憲（左）在《牛車來去》與安心亞建立起姐弟情感。（圖／公視、禾豐製作提供）
▲蔡昌憲（左）在《牛車來去》與安心亞建立起姊弟情感。（圖／公視、禾豐製作提供）
奪下冠軍的是《模仿犯》，該劇改編日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，敘述90年代後期的台灣，一起連環凶殺案與檢警掌握辦案公器、媒體圈使用新興第四權矛盾的依存關係，引發一場如恐怖操偶師失序表演的犯罪推理劇，本劇氛圍營造、演員表演都在水準之上，殺人魔泯滅人性的計畫牽動劇迷糾結的心，同時也是檢察官吳慷仁自我救贖的過程。

▲姚淳耀（左）在《模仿犯》扯林心如頭喊「很享受」。（圖／Netflix）
▲姚淳耀（左）在《模仿犯》虐殺林心如。（圖／Netflix提供）
其餘第四、五名為《我願意》、《台灣犯罪故事》。

▲戲劇節目獎投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
▲戲劇節目獎投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
金鐘獎頒獎典禮即將到來，《NOWnews今日新聞》舉辦民調投票，列舉多項人氣獎項，邀請你投下心中的那一票，支持你所喜愛的演員、戲劇、節目、主持人。

金鐘58／《模仿犯》連環殺人魔PK《我願意》邪教教主！哪一部劇能抱走戲劇節目獎？

金鐘58／桂綸鎂影后級演技首入圍！安心亞、林予晞拚開胡，誰能奪下視后寶座？

金鐘58／《人選之人》對上《她和她的她》， 哪部才是最佳迷你劇集獎？

金鐘58／《原子少年ATOM BOYZ》V.S.《綜藝大熱門》，誰是綜藝節目獎贏家？

金鐘58／《綜藝玩很大》對上《來吧！營業中》，誰可以抱走益智及實境節目獎？

金鐘58／自己PK自己！吳宗憲《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》，誰奪走綜藝節目主持人獎？

金鐘58／資深視后陸弈靜對上新生代4花旦！誰能奪下迷你劇集女主角獎？

金鐘58／失意檢察官吳慷仁PK連環殺人魔姚淳耀，誰能抱走戲劇節目男主角獎？

金鐘58／《飢餓遊戲》槓上《綜藝玩很大》！誰能奪下益智及實境節目主持人獎？

金鐘58／資深視帝勾峰對上金獎3常客、1新人！誰能奪下迷你劇集男主角獎？

更多「金鐘58入圍揭曉」相關新聞。

吳宗憲爆「坤達需要金鐘獎證明家中地位」　柯佳嬿無奈：不懂邏輯

金鐘58／第一屆獎座長這樣！大理石超笨重　改3次才變時尚

金鐘58／戲劇節目男主角難選！薛仕凌演技大爆發　吳慷仁絲絲入扣

金鐘58／10月20、21日頒獎典禮懶人包　主持陣容、表演嘉賓一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞