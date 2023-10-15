放閃男友孫協志磨鼻熱舞！夏宇童被認成Lisa 親解「真實關係」
昨（14）日在5566「2056 二十週年演唱會」台北安可場上，孫協志大方邀來女友夏宇童親密磨鼻熱舞，還在台上發表愛的宣言，甜蜜指數破表，成了演唱會的最高潮，正當外界以為這是認愛的節奏，沒想到演唱會結束後，夏宇童特別發文分享登台感想，依舊稱呼孫協志「好朋友」，還透露有人以為她是人氣韓團BLACKPINK的Lisa。
記者吳雨婕／綜合報導
夏宇童發文提到謝謝「好朋友」，並特別標記孫協志邀她去小巨蛋，「很棒的夜晚，任何的小小不完美都是完美。」接著提到，自己其實很怕跳舞，看到有人說她跳舞跳得很好，甚至以為她是女團BLACKPINK的成員Lisa，她謙虛地把功勞都歸給老師，「很謝謝藍波老師跟毛毛姐一直幫助我陪我練習，今天才能順利站在舞台上！這次的表演真的學習到好多，讓我很有收穫，謝謝你們！」
夏宇童不忘感謝一直陪伴她的高中、大學同學與家人，「本來真的很緊張的，但有這麼多我愛的人在身邊，獲得大大勇氣！」事實上，在昨晚的演唱會，孫協志與夏宇童把情歌〈聽見下雨的聲音〉改成男女對唱版，兩人不僅深情相望，孫協志還特別把歌詞改成「我聽見夏宇童的聲音，想起你用唇語說愛情」，愛的宣言一出，讓全場歌迷興奮到不行。可惜面對外界期待的認愛，似乎短期內不太可能發生了。