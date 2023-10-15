市場有望轉好！分析師：AI籌碼面紊亂　建議逢低佈局CSP供應鏈

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安聯投信台股團隊表示，美股拉回、AI概念股漲多面臨技術面整整理，加上中秋與雙十長假效應，第3季下旬台股進入整理走勢。不過，自10月以來，受惠上游業者回補庫存，半導體股表現穩健，企業獲利年增率有望在第4季轉為正值，推動權值股走勢回穩，近期各類股皆有表現，因9月營收表現未如市場的樂觀預期，造成AI概念股強弱各異、零組件什應鏈表現優於EMS（電子專業製造服務）業者。
觀察國際情勢上，安聯投信指出，若對比烏俄單爭，以阿戰事對股市影響有限，原油價格在美國能源資訊署（EIA）公佈美國產量與庫存同步走高之後已見回檔，雖然美國物價仍屬高位，但美國聯準會升息幅度已高，中性看待聯準會持續升息意願。
整體而言，現階段處在景氣回升前的谷底期，全球政經情勢看似紛亂，總經數據難見復甦，但從國內業者的調研，目前已看到半導體上游的急單，以此推論，明年上半年應可看見景氣回升。中國放寬經濟刺激方案、美國升息進入尾聲、AI建置帶動科技業發展，隨著庫存去化的完成，正面看待明年產經發展。
安聯投信展望後市，目前市場正處在資訊空窗期、等待更多景氣、產業與需求數據的過渡階段，接下來可留意重要法說陸續登場後，所釋放的產業動態發展是否有正向等利多訊息，而AI類股仍是維繫多頭人氣的關鍵。另外，儘管截至9月營收表現仍受制於CoWoS產能不足，但隨著晶片產能開出，預期類股基本面表現有望逐季走高，基本面與股價位階是現階段選股的參考點，年增率是否轉正值是一個簡單有效的選股指標。
現階段不同於前三季，科技業上游表現可望轉佳，主因庫存調整已進到尾聲，營收年增率有望轉為正值，另外，考量AI主題走強已久，籌碼面相對紊亂，基本面稍有不如預期勢將加大股價反應，建議逢低佈局主要CSP供應鏈業者是較好的作法。
目前台股已重回主要均線之上，就週線技術指標來看也有止跌回升訊號，市場動態有轉好跡象。