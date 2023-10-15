JPEX無牌經營捲款落跑！陳零九代言涉詐欺風暴 遭約談到案說明
歌手陳零九因代言JPEX（香港加密貨幣交易平台綠石交易所），之後傳出該平台無牌經營、捲款詐欺，引發輿論風波，而風暴也延燒到台灣，對此，金管會已證實，有接獲民眾檢舉並提供事證，指JPEX在台非法招攬，目前已將資料移交給檢地偵辦，調查局台北市調查處近期也以證人身分，約談陳零九到案說明，經台北地檢署複訊後請回，全案朝詐欺罪偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，經調查局追查，陳零九為JPEX台灣區代言人，其代言費高達八位數。今年9月間，香港方面接獲民眾報案，指投資JPEX卻拿不回錢，香港警方因此深入調查，之後JPEX被香港證監會點名「無牌經營」並示警，警方遂依詐欺罪偵辦，並逮捕10多人，涉及金額約60多億台幣。
事件爆發後，台灣方面也有不少人受害，金額達數千萬元，調查局台北市調查處深入追查，並以證人身分約談陳零九到案。陳零九表示，自己只負責代言，並投資了資產15%，也是詐騙受害者，更提及是滾石唱片經紀人劉柏良接洽，而調查局是否約談劉柏良，尚在評估中。
JPEX於今年4月間，宣布與職業籃球聯盟新北國王隊合作，成為球隊贊助商；7月間，還在小巨蛋舉辦「拳上」拳擊賽事，由香港電競達人鍾培生對決網紅Toyz，更由「館長」陳之漢擔任賽事總教練，頻頻舉辦活動引發話題，疑似藉此吸引年輕族群加入，投入的行銷成本達數千萬元。
之後JPEX遭踢爆詐欺捲款，位於台北東區SOGO旁的公司頓時人去樓空，許多受害者因求助無門只好報警處理。對此，金管會指出，依據《公司法》規定，境外虛擬交易平台若是外國公司，沒辦理分公司登記，是禁止在台經營業務。目前陳零九以證人身分被約談，是否完全不知情JPEX詐欺等行為，還須檢調進一步釐清。