林志穎車禍不到1年就開工！八三夭阿璞全說了　心疼他太敬業

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在演唱會上，阿璞特別為女友豆花妹拉票，他表示：「因為她（豆花妹）入圍金鐘，滿替她開心的，對她來說是滿重要的一個里程碑，為她開心。」還甜蜜的以「花花」稱呼豆花妹，「花花做什麼事都是很認真的人，當然要支持一下。」恰巧演唱會的周邊上衣，背面也有花的圖案，被問到是不是偷藏愛的密碼，八三夭全體放棄抵抗，直言：「你們說的都對。」實際上，這個圖案是蘊含演唱會主題「重生、綻放」的概念。
阿璞近來還參與錄製了節目《披荊斬棘3》，他分享心情，提到錄製時間非常長，大家也都非常忙，幸好有其他哥哥在，大家可以聊天去度過漫長時光，「收穫的話，披荊舞台是很厲害的舞台，任何一個對舞台有憧憬的歌手，都會嚮往在這個舞台演出；另外一個是，在這個年紀回到學生時代，我們大家各自都有忙碌的工作，聚集在宿舍裡頭生活，有一種重新認識好朋友的感覺。」
霸天在一旁聽了，直言阿璞在參加節目後變了很多，「變和善了，不會因為長時間工作而生氣。」阿璞還提到，錄製節目很辛苦，一天當三天在用，媒體也關心林志穎的身體狀況，阿璞透露：「小志哥一開始參加《披荊》，其實是在（車禍）還沒到一年就去參加節目，對他身體是很大的負擔，看小志哥，他很努力面對事情，給我很大的啟發。」