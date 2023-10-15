再降222元！必勝客「3大比薩666元」隱藏優惠代碼曝 拚達美樂199
必勝客國慶日才推出3個大披薩888元優惠，現在《NOWnews今日新聞》再幫大家挖出隱藏優惠代碼，使用街口支付輸入「13621」，必勝客「3大比薩只要666元」送大瓶可樂，再降222元！力拚達美樂黑糖珍珠口味的「香濃巧克力滋心珍珠披薩」199元。
記者蕭涵云/綜合報導
📌必勝客「3大披薩666元」再送大瓶可樂！隱藏優惠代碼「13621」
街口會員獨享必勝客限定優惠，即日起至12/22，至「必勝客」使用「街口支付」付款，優惠代碼「13621」，期間限定「3個大比薩特價666元起」，3個鬆厚大比薩（限定630元以下口味）＋1瓶1.25L可樂，比PK APP優惠再降222元。提醒大家，官網需於「優惠券專區」中輸入優惠代碼「13621」訂購，或至門市結帳出示優惠券（或手機圖檔），優惠不得併用。
而必勝客今10月15日最後一天，使用PK APP點餐，可享「3個大披薩888元」，不限平假日、外帶外送皆適用，可選限定口味有「月見韓式烤五花披薩」與「炙燒鮭魚」、「和風章魚燒」等19種口味。
📌達美樂「香濃巧克力滋心珍珠披薩」199元
達美樂則推出堪稱手搖飲黑糖珍珠口味的「香濃巧克力滋心珍珠披薩」，以香濃比利時巧克力搭配莫札瑞拉起司條，再放入Q彈黑糖珍珠巧及軟嫩雪米麻糬，並淋上香純蜂蜜，鹹鹹甜甜、Q彈又有嚼勁，即日起至10月22日，期間限定優惠199元。