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再降222元！必勝客「3大比薩666元」隱藏優惠代碼曝　拚達美樂199

▲必勝客隱藏優惠代碼再降222元！，使用街口支付輸入「13621」，「3大比薩只要666元」送大瓶可樂，力拚達美樂黑糖珍珠口味「香濃巧克力滋心珍珠披薩」199元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客隱藏優惠代碼再降222元！，使用街口支付輸入「13621」，「3大比薩只要666元」送大瓶可樂，力拚達美樂黑糖珍珠口味「香濃巧克力滋心珍珠披薩」199元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

必勝客國慶日才推出3個大披薩888元優惠，現在《NOWnews今日新聞》再幫大家挖出隱藏優惠代碼，使用街口支付輸入「13621」，必勝客「3大比薩只要666元」送大瓶可樂，再降222元！力拚達美樂黑糖珍珠口味的「香濃巧克力滋心珍珠披薩」199元。

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📌必勝客「3大披薩666元」再送大瓶可樂！隱藏優惠代碼「13621」
街口會員獨享必勝客限定優惠，即日起至12/22，至「必勝客」使用「街口支付」付款，優惠代碼「13621」，期間限定「3個大比薩特價666元起」，3個鬆厚大比薩（限定630元以下口味）＋1瓶1.25L可樂，比PK APP優惠再降222元。提醒大家，官網需於「優惠券專區」中輸入優惠代碼「13621」訂購，或至門市結帳出示優惠券（或手機圖檔），優惠不得併用。

而必勝客今10月15日最後一天，使用PK APP點餐，可享「3個大披薩888元」，不限平假日、外帶外送皆適用，可選限定口味有「月見韓式烤五花披薩」與「炙燒鮭魚」、「和風章魚燒」等19種口味。

▲必勝客國慶連假推出3個大披薩888元的活動，愛吃披薩的動作要快！（圖／必勝客提供）
▲必勝客今最後一天，使用PK APP點餐，可享「3個大披薩888元」。街口支付隱藏優惠代碼「13621」再降222元，「3大披薩666元」還送大瓶可樂！（圖／必勝客提供）
📌達美樂「香濃巧克力滋心珍珠披薩」199元
達美樂則推出堪稱手搖飲黑糖珍珠口味的「香濃巧克力滋心珍珠披薩」，以香濃比利時巧克力搭配莫札瑞拉起司條​，再放入Q彈黑糖珍珠巧及軟嫩雪米麻糬，並​淋上香純蜂蜜，鹹鹹甜甜、Q彈又有嚼勁，即日起至10月22日，期間限定優惠199元。

▲達美樂「香濃巧克力滋心珍珠披薩」199元。（圖／翻攝自達美樂FB）
▲達美樂「香濃巧克力滋心珍珠披薩」199元。（圖／翻攝自達美樂FB）

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