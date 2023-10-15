黃珊珊憂「民主初選」有不當動員 侯友宜：最科學、訴諸民意方式
藍白合首場「會前會」昨天落幕，國民黨提議比照國外舉行民主初選，引發外界質疑恐會有不當動員投票。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（15）日回應，開放式民主初選在民主國家行之有年，是訴諸民意的方式，「我相信是一個科學、民主最直接訴諸民意的方式」。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜今早出席新北市立委第四選區（新莊）立委參選人蔣欣璋競選總部成立大會，侯友宜說，開放式民主初選在民主國家行之有年，是訴諸民意的方式，「我相信是一個科學、民主最直接訴諸民意的方式，所以我們提出這樣的方式」，大家各自提出的方式，我們集思廣益。
侯友宜也說，所有立委跟國民黨總統候選人都會共同並肩作戰，讓總統當選、國會過半，大家一起努力。
對於昨天全國首座競總在新北成立，現場湧入超過5萬名支持者，前高雄市長韓國瑜也特別站台力挺，高喊要大家把對自己的愛給侯友宜，侯友宜則再次感謝，並指出，昨天5萬名新北市民，以及很多前輩好朋友，齊聚一堂，給自己及立委滿滿的鼓勵，非常感動。
關於韓國瑜昨天在台上說了兩個小故事，要幫侯友宜破解外界誤會，侯友宜也強調，好朋友之間不怕別人誤會，最害怕的是，失去了中華民國，尤其中華民國的安全現階段受到威脅，「我們昨天的集結，是從新北出發，吹起讓台灣改變的勝利號角，我們一定要讓新北好、台灣更好！」