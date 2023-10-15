勇太昏迷1個月！小禎聲援籌80萬醫療費 母心碎「祈禱奇蹟發生」
擔任綜藝節目《二分之一強》來賓的日籍男星大久保勇太，來台灣演藝圈發展6年，8月底突然在租屋處遭遇祝融之災，就醫急救後昏迷不醒，至今已經1個多月，母親大久保弘美心碎來台照料兒子，在眾人協助下籌措醫療費，預計2個月募款80萬元，支付醫療費用及在台生活費，在女星小禎等人聲援後，結果不到1個月，募款超標高達85萬元，她在臉書發文：「謝謝台灣人如此的幫忙，讓我能夠安心的照顧勇太，祈禱奇蹟發生」。
記者江芷稜／綜合報導
勇太母親在募款文章表示，8月31日凌晨接到經紀人的通知，得知兒子勇太發生意外，驚惶失措之下從日本來到台北，至今已經1個多月，勇太還在醫院昏迷，自己一邊照顧勇太，希望勇太快點醒來，一邊也努力著在台北獨自生活，靠著眾人協助才有辦法挺到今天，「大家的溫暖協助和關心是我最大的動力、希望勇太能健康的甦醒，繼續在他喜歡的台北生活。」
儘管粉絲不斷探望與鼓勵，昏迷中的勇太仍需要儀器輔助才能維持生命跡象，醫藥費相當龐大，勇太母親透過志工協助，成立了募款網站，目標是募得80萬元台幣醫療費，她表示很謝謝台灣人幫忙，讓她能夠安心的照顧勇太，目前只能「祈禱奇蹟發生」。曾在節目和勇太共事的女星小禎，也在臉書轉發募資網頁，發聲支持「勇太加油！只要相信！」
其實，勇太曾是日本311海嘯的倖存者，目睹台灣人給予日本協助，幫忙重建他們的家園，讓他深受感動，決定來台灣報恩，也來學習台灣人的愛和善良，來台後經常參與公益活動。這次他遭逢突如其來的意外，台灣網友挺身而出獻愛心，募款離截止日仍有43天，就已經募得85萬元台幣，進度提前超標。