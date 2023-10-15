東北季風一波接一波！週五起北台灣「陰雨3天」 今年將迎暖冬
今（15）日東北季風稍增強，但並沒有挾帶太多水氣，主要降雨熱區在北部、東部及中南部山區，但影響也不大，需留意週五（10月20日）白天，將再有一波東北季風報到，一直到下週日（10月22日）北東都是陰雨天氣，而氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提醒，中度強度的「聖嬰現象」將成型，屆時冬季台灣易偏暖，2023年地球全年氣溫，甚至有機會再創新高。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司說明，今日中南部不如昨天晴朗，但仍有陽光露臉，僅北部、東部及中南部山區有些降雨機會，明日至下週二，雖然持續為東北季風影響，但將隨著中層乾空氣移入，中南部會再更晴朗些外，迎風面的北部、東部降雨也會更為減少，日夜溫差還是比較大，早出晚歸仍要多帶衣物。
下週五白天起，有一波東北季風慢慢南下，因此週五下半天到下週日，北部及東半部將會轉為陰有短暫陣雨的天氣，背風面的中南部仍舊影響偏小，以晴或多雲的天氣為主，僅午後山區有短暫陣雨，日夜溫差較大的天氣型態為主。
賈新興則提及，嬰現象成在下個月可以正式確認成形，從預報的資料顯示，一個超過中度強度的聖嬰現象將持續至明年春季，一般而言，出現聖嬰現象時，冬季台灣易偏暖、明年春雨則偏多，至於2023年全球年均溫在聖嬰現象的影響下，今年1月至9月地球均溫已比2016年同期高出攝氏0.05度，也比1850年至1900年同期氣溫高出了攝氏1.4度，2023年地球全年氣溫，有機會再創新高。