內幕／主帥賴清德下達總攻擊　全黨砲打馬文君撬動立委盤

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取得多國技術的潛艦國造，受到國際關注，卻因潛艦國造召集人黄曙光一席話引發軒然大波，稱有一位立委一直在搞，為了蠅頭小利阻撓云云，對媒體稱「你們自己去猜吧！」未料國民黨立委馬文君跳出來砲轟，「我不會對號入座，但你若點名我，我必告你！」而前海軍顧問郭璽則直指就是馬文君「賣國」。
由於國防軍事涉及機密，起初僅有零星綠委發動攻勢，據了解，在中秋連假過後的周一，賴嫡系立委建議立院黨團應聚焦此事，當天黨團翻出昔國造潛艦相關預算審查的刪除或凍結案，提案人皆有馬文君在內，形塑國民黨團與馬文君是阻擋潛艦國防預算最大的幫兇、共犯，「是為誰待在國防委員會？」
而黨主席賴清德在上周中常會後，釋出18年前影片，時任民進黨立院黨團幹事長同時是程序委員會召委，不滿國民黨杯葛不願讓軍購案排入議程，暴怒槓上藍委費鴻泰，更不昔爆粗口飆罵「他媽的」，影片曝光後宣示主帥態度，也等同於向黨內下令發動總攻擊指令，另在造勢場合加強力道，高喊潛艦造國只進行到一半，另一半的經費要靠民進黨國會過半，否則影響國防與國安，遇到「歹厝邊」就要堅強與團結，意圖催化「抗中保台」發酵。
賴清德態度昭然若揭，如今全黨火線全開，據悉，有綠委與黨公職約40人的群組交換資訊，由外交國防會立委們還原秘密會議馬文君言行，嫡系立委林俊憲雖在交通委員會，也因未涉及國防機密，自然沒有洩密問題，更能拼湊公開資訊放手攻擊，相關資料也陸續備妥，也嚴防涉入廠商間競爭，避免模糊馬文君焦點。
馬文君作為南投縣資深立委，本次將挑戰6連霸，民進黨深知在南投縣藍大於綠選區中，自然難以撼動其地方勢力，民進黨自然再清楚不過，但作為執政黨，要在選戰過程中創造議題實屬不易，如今洩密事件讓綠營「撿到槍」，扣上「賣國」標籤，加深選民「抗中保台」意識，藉此撬動全台艱困選區立委板塊。
綜觀上屆總統大選，總統蔡英文在香港反送中事件推波助瀾下，成功激起青年返鄉投票，讓小英狂掃817萬選票順利連任，本次馬文君事件，民進黨欲順勢激起國人「亡國感」，再度營造「護國保台」氛圍，將是綠營操作「全民下架吳斯懷」事件重演，抑或是真如黄曙光所言為蠅頭小利拋棄國家長遠大局，一時半刻恐怕很難真相大白。