挨批對郭台銘不用「民主初選」 朱立倫：黨內跟政黨聯盟不一樣
藍白合首場「會前會」昨天落幕，國民黨拋出民主初選，卻遭柯文哲競辦發言人陳智菡質疑，當初鴻海創辦人郭台銘跟新北市長侯友宜初選時，怎麼就不用？對此，國民黨主席朱立倫今（15）日回應，黨內跟政黨聯盟是不一樣，標準就是民調、幹部評鑑、黨員投票，開放式初選，比較常用在政黨聯盟。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今早出席新北市立委第四選區（新莊）立委參選人蔣欣璋競選總部成立大會，面對媒體提問，為何不對郭台銘施行「民主初選」？朱立倫回應，黨內跟政黨聯盟是不一樣，標準就是民調、幹部評鑑、黨員投票，開放式初選，比較常用在政黨聯盟。
至於柯辦總幹事黃珊珊認為，民主初選恐造成不當動員？朱立倫則說，相信不管金溥聰、黃珊珊都得到大家授權，希望堆疊善意達成共識，有非常多的共同事項同意，大家有很多「大同」，「小異」則繼續溝通。
朱立倫指出，民主開放初選真的是很普遍，法國是最常使用，不是誰講的是對的，大家總是要共同討論，最後形成完整共識。
另外，針對邀請前高雄市長韓國瑜擔任副主席一事？朱立倫說，很感謝韓國瑜昨天說，把愛轉到侯身上，現在是大我為主，大家都是犧牲奉獻承擔，不要試圖搞破壞，未來也拜託韓國瑜在幾場造勢活動能發揮魅力爭取支持。