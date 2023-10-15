藍白合國民黨拋初選 游盈隆諷金溥聰「需要多大愚勇才說出口」
國民黨與民眾黨昨日舉行藍白合會前會，最終對於產生在野最強參選人方式、時間點都予以保留，國民黨主張比照國外民主初選制，民眾黨則認為由民調決定。對此台灣民意基金會董事長游盈隆表示，藍白合果然一開始就結束，既是第一局也是第九局，並提及侯友宜競總執行長金溥聰提到以「民主初選」代替民調，「心想這究竟需要多大的愚勇才說的出口？」
記者陳威叡／台北報導
游盈隆表示，藍白合第一次正式會議，結果不出所料，藍營拒絕用民調決定人選，形同破局；未來希望在藍營提出的所謂「民主初選」上形成共識，更是難上加難。並提及侯友宜競總執行長金溥聰提到以「民主初選」代替民調，心想這究竟需要多大的愚勇才說的出口？今天離投票日90天，籌辦一個全國性初選至少半年，也就是初選辦完大選也結束了，「這不是在搞笑嗎？」
游盈隆說，講到不採民調的總統初選，國內只有民進黨有經驗，當時在1995年，自己正好躬逢其盛、親身參與。印象中組織部先籌劃半年，再花2個月執行完畢，產生總統候選人前後共8個月。
游盈隆指出，反觀國民黨沒辦過真正的總統初選，可以說是完全沒這方面經驗，有的頂多是教科書上的知識，民衆黨也一樣。兩個沒有辦總統初選經驗的政黨，要如何在短時間內辦好初選，沒有爭議的產生新的、共同的總統候選人？真的是天荒夜譚。
游盈隆表示，柯文哲咬定民調不放鬆，堅持用民調決定人選是對的，也是社會普遍認可的。藍白若合不成，支持者多半會怪罪國民黨和侯友宜，不太會怪罪他。最後說，藍白合玩到這裡，「既是第一局也是第九局，應該是玩不下去了。」