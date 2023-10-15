新北議長之子參選立委與侯友宜成立聯合競總 朱立倫、蔣萬安到場
繼昨晚國民黨2024總統參選人侯友宜在新北市板橋舉辦全國第一場競選總部成立大會，今（１5）日上午再趕到新北市新莊參加與新北市議長蔣根煌之子、國民黨新莊區立委參選人蔣欣璋聯合競選總部成立大會，並與國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安同台合體拉抬聲勢，強調展現團結的力量，贏得勝選。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，蔣欣璋從新加玻畢業後回到故鄉服務，可以看到這幾年來新莊產業園區的改變，也可以看到新泰塭仔圳的改變，未來塭仔圳是北台灣最美的地方，指出蔣欣樟如果做立委，五泰輕軌、科技城的建立就是從新莊開始，強調由年輕人接棒，不要讓做了好幾屆卻沒有為新莊做甚麼事的立委繼續做。
稍晚到場的朱立倫說到，昨晚成立全國首場新北市競選總部成立大會，現場超過5萬名鄉親站出來支持，包含前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜等很多政治前輩都來參加，看到團結的力量，十分感動；接下來台中、桃園、高雄、台北市陸續也會舉辦大型造勢活動，也要在各地成立競選總部，強調選舉剩最後的3個月，要力挺國民黨的立委參選人及侯友宜，展現團結的力量，贏得勝選。
蔣萬安致詞時則是說到，自己到場推薦蔣欣璋是因為兩人都是36歲參選立委，而且他的小孩跟自己的「二寶」一樣大，強調要給年輕人機會，讓年輕的新血進入立法院，才能有戰力監督政府施政，揪出施政弊端。
蔣欣璋最後致詞時說到，擔任議長服務處機要秘書期間，發現很多民眾陳情的案件都卡在中央，地方無法協助處理，對於選民來說十分無助，所以才要到立法院去爭取地方更多資源與福利，下架現在無能的執政黨，讓政黨輪替，中華民國才會越來越好。