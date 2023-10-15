NBA／哈登可能早就拿到冠軍戒 Poole：如果他當年沒有碰上勇士
美國職籃NBA新星後衛Jordan Poole，自今夏從金州勇士被交易到華盛頓巫師後，Poole有望扛起巫師進攻大旗，近日傳奇球星「KG」Kevin Garnett對他的表現給予極高評價，預測他將在新賽季有出色的表現，讚他是新的哈登（James Harden）。
記者路皓惟/綜合報導
「Poole就是新的哈登，還記得當時Harden離開奧克拉荷馬市雷霆後，然後在休士頓火箭大放異彩嗎？Poole也將在巫師會解放自己，成為聯盟前5的得分手。」Kevin Garnett表示。
Poole在看到了KG的評論之後，對這樣的讚揚有些受寵若驚，「聽到他這麼說，我感覺有被激勵到，因為這表明他相信我的天賦。 」
Poole也在訪談中分享了他上賽季效力勇士時與哈登的對話，哈登先是祝賀Poole獲得新合約，並指出他在獲得大合約之前，就很幸運擁有總冠軍戒指，而哈登則說自己的道路不一樣，他先在聯盟裡賺到了錢，然後才出去尋找贏得冠軍的機會。
Poole為哈登沒有奪冠感到非常惋惜，「Sh-t，如果他當年沒有碰到勇士隊，可能已經擁有一枚總冠軍戒指了。」
回顧2018年西區決賽，火箭隊差一點打敗勇士，當時的火箭隊是少數幾支能夠與勇士抗衡的隊伍，但遺憾的是，哈登帶領的火箭第7場敗給了勇士。