明揚大火釀死傷！董座兩度鞠躬道歉　盤點補償、薪資等重大承諾

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此次災情受災人數總計10人罹難、113人受傷，公司與銀行已在9月26日簽約設置5億信託基金，其中，已先發放10位罹難者每人30萬元慰問金，並在10月13日依勞基法給付6位罹難員工每人5個月平均工資的喪葬費、及40個月平均工資死亡補償，6位喪禮費均由公司全額負擔。
此外，明揚指出，因公殉職4名消防員，國家雖有給付撫卹金，公司仍決定另撥付款項補償。傷者部分，由於傷勢不一，已籌組專責小組，並由律師團協助後續補償，排定訪視時程，與輕重傷受災人員洽談傷勢補償。針對重傷消防員及員工，明揚除了先給付每人2萬慰問金之外，同時啟動關懷計畫探訪。
明揚承諾，醫療費用絕對全額負擔，先前已預備二千萬元因應，後續將與屏縣府衛生局接洽後續醫療費用負擔。公司目前已支出相關費用約2530萬元，現在仍有11人住院，其中包含8名員工以及3名消防員。
明揚強調，員工撫卹及補償均由5億信託基金提撥，補償金額均不會扣除員工可請領相關保險金，而消防員補償部分則由公司另提撥費用支應，不會動用到信託基金。
劉安晧於記者會後再度鞠躬表示，目前檢察官都還在調查中，基於尊重司法，仍不方便說明，「我確實非常難過與抱歉。」
針對員工薪資，律師團指出，目前中秋節獎金也已如期發放，未來不論員工有無轉任他職，公司對每位員工都會按給付薪資至今年12月31日止，同時啟動調查員工就業問題，以確認每一位員工是否願意續留公司或需協助轉介，以及公司未來復工重建後，是否願意再回公司上班等。
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