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金鐘58／戲劇女主角民調！安心亞演技令人動容　獲觀眾青睞奪冠

▲安心亞憑《牛車來去》入圍第58屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，最新民調結果出爐，安心亞獲得觀眾青睞奪冠。（圖／公視提供）
▲安心亞憑《牛車來去》入圍第58屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，最新民調結果出爐，安心亞獲得觀眾青睞奪冠。（圖／公視提供）

記者薛羽彤／綜合報導

第58屆金鐘獎將於10月20、21日在國父紀念館舉辦頒獎典禮，廝殺組「戲劇節目女主角獎」入圍的有安心亞、林予晞、高慧君、桂綸鎂、蔡淑臻。《NOWnews今日新聞》日前舉辦網路民調，結果出爐，有一半以上的民眾看好《牛車來去》的安心亞能奪此殊榮。

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第三名由林予晞以《台灣犯罪故事-出軌》獲得民眾青睞，占了13%左右的票數。劇中林予晞因丈夫火車翻覆意外身亡，碰到「搞軌犯」家屬薛仕凌，有一連串張力極大的互動。在劇中還跟鳳小岳有激情裸戲演出。

▲林予晞（圖／記者陳明中攝）
▲林予晞入圍本屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。（圖／記者陳明中攝）
第二名是《村裡來了個暴走女外科》的蔡淑臻，該劇是她首度參與幕後、編劇的作品，她曾透露開拍前，資方有諸多考量，對她的演出沒有信心，一度差點就要被換角，所幸在製作人跟導演的堅持下，蔡淑臻才順利出演，演活劇中小劉醫師，受到觀眾青睞。

▲蔡淑臻第3度角逐最佳女主角。（圖 / 牽猴子提供）
▲蔡淑臻第3度角逐最佳女主角。（圖 / 牽猴子提供）
第一名則是《牛車來去》的安心亞，這也是她首度入圍金鐘視后，劇中角色坎坷，經歷喪偶、借腹生子、被搶孩子等等，安心亞演繹出那個年代女性與貧富階級的悲哀，安心亞不計形象，打扮與氣質都詮釋出原型角色的感覺，細膩演技打動觀眾的心，獲得一大半網友看好能得獎。

▲《牛車來去》劇中大結局，安心亞（左）、米可白演到頭髮花白的中年。（圖／公視）
▲《牛車來去》安心亞（左）一舉入圍金鐘獎戲劇類最佳女主角獎。（圖／公視）
第四名是首度入圍金鐘獎《台北女子圖鑑》的桂綸鎂，第五名則是《我願意》的高慧君。

▲戲劇節目女主角獎投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
▲戲劇節目女主角獎投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
完整民調結果點此

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