▲她飲食清淡、作息規律，健檢意外檢出「多囊性腎臟病」！　醫提「2355口訣」自保

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這些因素使慢性腎臟病攀升 初期症狀不明顯雙和醫院遺傳性腎臟病診治中心主任高芷華醫師指出，國人受到飲食習慣，以及高血壓、高血脂、高血糖等三高因素影響，罹患慢性腎臟病的比例逐步攀升，調查顯示，台灣慢性腎臟病的盛行率已超過12%，大多數腎臟病初期症狀不明顯；其中，占比約5至10%的遺傳性腎臟病又更難讓人警覺，其腎功能衰退速度比一般慢性腎臟病快上不少，如無進一步篩檢或正確診斷，很容易遭到忽略，待出現明顯症狀時，恐怕已錯失治療的黃金時機。
遺傳性腎臟病診治中心 早期診斷早治療對此，遺傳性腎臟病診治中心將透過早期診斷、早期治療來延緩病友腎功能衰退，以及多元的醫療處置幫助提升病友生活品質；另一方面，藉由舉辦腎臟病衛教宣廣活動，加強病友和醫療人員對各種遺傳性腎臟病的認識，達到整合預防、診斷及治療全方位醫療服務。
腎臟病為新國病 「2355腎利口訣」顧腎臟高芷華醫師強調，台灣目前約9萬人接受透析治療，且每年以新增1.2萬人的幅度快速成長，儼然成為新的「國病」，民眾可透過「2355腎利口訣」來關懷與照顧自己的腎臟，包括，關心尿蛋白、腎絲球過濾率這「兩」項指標，糖尿病、高血壓及腎臟病家族史「三」大高危險族群要小心；平日特別留意「泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、倦怠」這「五」種徵兆，以及透過抽血、驗尿、基因篩檢、病理切片及影像等「五」種檢查方式來偵測腎臟狀況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59535
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