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她飲食清淡、作息規律，健檢意外檢出「多囊性腎臟病」！　醫提「2355口訣」自保

▲她飲食清淡、作息規律，健檢意外檢出「多囊性腎臟病」！　醫提「2355口訣」自保
▲她飲食清淡、作息規律，健檢意外檢出「多囊性腎臟病」！　醫提「2355口訣」自保

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】今年30歲的上班族A小姐，平時飲食清淡，生活作息十分規律，並有固定運動的習慣，一直認為自己相當健康，直到去年從公司安排的健檢中，在腹部超音波下看到腎臟異常囊腫，經醫師進一步診斷與基因篩檢後，確診為多囊性腎臟病。

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這些因素使慢性腎臟病攀升　初期症狀不明顯

雙和醫院遺傳性腎臟病診治中心主任高芷華醫師指出，國人受到飲食習慣，以及高血壓、高血脂、高血糖等三高因素影響，罹患慢性腎臟病的比例逐步攀升，調查顯示，台灣慢性腎臟病的盛行率已超過12%，大多數腎臟病初期症狀不明顯；其中，占比約5至10%的遺傳性腎臟病又更難讓人警覺，其腎功能衰退速度比一般慢性腎臟病快上不少，如無進一步篩檢或正確診斷，很容易遭到忽略，待出現明顯症狀時，恐怕已錯失治療的黃金時機。

遺傳性腎臟病診治中心　早期診斷早治療

對此，遺傳性腎臟病診治中心將透過早期診斷、早期治療來延緩病友腎功能衰退，以及多元的醫療處置幫助提升病友生活品質；另一方面，藉由舉辦腎臟病衛教宣廣活動，加強病友和醫療人員對各種遺傳性腎臟病的認識，達到整合預防、診斷及治療全方位醫療服務。

腎臟病為新國病　「2355腎利口訣」顧腎臟

高芷華醫師強調，台灣目前約9萬人接受透析治療，且每年以新增1.2萬人的幅度快速成長，儼然成為新的「國病」，民眾可透過「2355腎利口訣」來關懷與照顧自己的腎臟，包括，關心尿蛋白、腎絲球過濾率這「兩」項指標，糖尿病、高血壓及腎臟病家族史「三」大高危險族群要小心；平日特別留意「泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、倦怠」這「五」種徵兆，以及透過抽血、驗尿、基因篩檢、病理切片及影像等「五」種檢查方式來偵測腎臟狀況。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59535

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