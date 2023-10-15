公司實驗「週休三日」薪水不變！他曝全員3變化：有時間做自己了
先前有民眾發起「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」公共政策提案，雖被行政院人事行政總處以3理由打槍，但仍有公司試行「週休三日」。一名男網友分享，公司實驗週休三日，「挑戰用四天32hr搞定5天40hr的工作量」，薪資獎金都不變，每人每週多出1天可自行安排，「有時間做自己」，他見辦公室全員出現3變化，直呼好感動。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO昨（14）在Dcard，以「能推行週休三日真是太好了」發文，表示公司前陣子宣布「全職啟動實驗週休三日」，鼓勵夥伴們挑戰用4天32小時，搞定5天40小時的工作量，薪資獎金都不變，每人每週都多出1天可自行安排。
他發現實驗開始後，辦公室全員出現3變化，大家上班的笑容增加了、更積極且迅速的完成任務、甚至主動提出對工作的改良做法，直呼：「看到當下真的好感動！」點出夥伴們終於有時間做自己，「登山打球健身打排位，去按摩去美容上瑜珈吃美食，就算只是待在家裡打掃，心情也輕鬆愉快」。
貼文引發網友正反討論，紛紛留言「反正我是羨慕了」、「太好了，以趨勢而言，這個企業走在前端，想問有沒有缺人」、「等到大家都週休三日後，就會開始想要週休四日，想當初週休二日時也出現一樣的言論」。
至於先前5月在公共政策網路參與平台的「週休三日」提案，雖然短短1個多月就獲超過5000人支持，但行政院人事行政總處6月26日在平台回應，經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成本案提議，所以不予參採，他們未來也會繼續蒐集意見，並關注其他國家實施與試辦週休三日的成效，再據以評估及考量。