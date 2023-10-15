台中爵士音樂節開鑼 「媽媽市長」盧秀燕呼籲喝酒不開車
台中市第19屆爵士音樂節於10月13日至22日在市民廣場熱情登場，會場匯聚國內國外優秀樂手，以精彩演出融合異多元素城市風格共襄盛舉，演繹城市藝術樂章，共同締造一場不受拘束的音樂饗宴；「媽媽市長」盧秀燕昨(14)晚間到場揭開爵士音樂節序幕，為表演團體助陣加油。同時與警方聯袂呼籲民眾注意交通安全，喝酒不開車。
記者鄧力軍/台中報導
媽媽市長盧秀燕與現場民眾共襄盛舉，同時大聲疾呼「喝酒不開車、開車不喝酒」、「打詐臺中隊、大家來作伙」治交安宣導，並於現場發送LED行人安全手燈、警一分局分局長吳燕山發放宣導親自設計反詐騙的文青風「陶瓷吸水杯墊」，現場民眾嗨翻天並爭相合影。
警一分局維護活動現場安全，加派警力及義交同仁維護活動現場週邊交通秩序，並加強交通安全宣導，向民眾宣導「喝酒不開車、開車不喝酒」、「車輛慢看停、行人停看聽」、「無號誌路口、閃紅閃黃路口優先路權」、「行人勿任意穿越路口」、「大型車視覺死角、內輪差」、「外出穿亮衣」、「禮讓行人」及「反酒駕」等重要交通安全觀念，以提升民眾交通安全意識及防禦觀念，行得安全更安心。
警一分局分局長吳燕山特別呼籲，本次爵士音樂節活動長達10天，以公益路155巷(公益路-公正路)及公益路(英才路-美村路一段)為管制範圍，活動期間路口設置交通錐及連桿管制車輛進入，週邊均有派遣警力及義交在活動會場安全維護、交通管制、引導車輛及行人通行，請民眾注意。本次爵士音樂節相關資訊，包括日期時間、節目表、演出嘉賓、周遭交通管制等，其他更多訊息可參考官方網站。