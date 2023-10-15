國民黨拋民主初選！黃士修揭「至少要花兩億」：先回答如何執行

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對此，黃士修回應，「金溥聰拋出民主初選的球，卻連國民黨自己都接不下」，國民黨擔心民調綠營灌票，所以不贊同民眾黨提出的民調方式，民調確實有非常多魔鬼藏在細節裡，光是市話手機、對比互比、問題語氣、加權分配，大概就吵不完了。
黃士修指出，但國民黨主席朱立倫被質疑，當初鴻海創辦人郭台銘跟國民黨總統參選人侯友宜初選時，怎不用登記投票制呢？朱回答「初選則通常用在政黨聯盟」，奇怪，朱立倫突然跟美國很不熟了，共和黨和民主黨各自的黨內初選，就是採取登記投票制。
黃士修表示，理由很簡單，因為侯辦執行長金溥聰只擅長文宣和攻防，當年他沒操盤過全國級選舉，又從不跟地方溝通，直言「所以他想出的方法，只是紙上談兵，給柯吃個排頭罷了」。
黃士修說，先不論方案好壞，目前全國唯一有能力執行的單位，只有郭台銘辦公室，郭台銘重視執行，他曾經分享管理經驗，「我把問題展開七層，如果問不倒，我升你當總經理。」
黃士修提問第一層問題，如果在所有立委選區設點，加上宣傳和動員成本，每區粗估三百萬元，全國至少要兩億元的成本。
黃士修指出，國民黨常說，有三十幾個現任立委、五十幾個立委候選人。現在記者就可以去問每一位候選人，「你願不願意拿出三百萬元在自己選區幫辦初選？」
黃士修舉例，反觀郭辦，在全國已部署三百多個連署站點，作為連署總顧問，自己也明示過隨時可轉成類黨部的功能，而且跟封閉的黨部辦公室不同，連署站點本來就是開放的，方便一般民眾簽署。
黃士修再指，金溥聰的簽政治認同卡，根本辦家家酒，而且一樣會被綠營灌票，簽總統連署書，才是真正的理念認同，不只驗身分證，還要交身分證影本，在十月初就拿到超過三十萬份連署書，已經證明這套系統實際可行。
黃士修建議，朱立倫、黃健庭、金溥聰，作為泱泱大黨的三位高層代表，能夠回答第一層的執行問題，直言「國民黨絕對不會有郭台銘的執行力，在這麼短時間內辦初選」。