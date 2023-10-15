NBA／好慘！鵜鶘熱身賽3戰全敗 還傷了Jones、Marshall兩名主力
NBA熱身賽紐奧良鵜鶘又輸了，今（15）日對上亞特蘭大老鷹全場發生23次失誤，上半場就出現17次失誤，最終鵜鶘以105：111敗陣，至今仍是一勝難求，苦吞熱身賽3連敗，更慘的是，鵜鶘還傷了Herbert Jones和Naji Marshall兩名主力。
記者路皓惟/綜合報導
鵜鶘隊原計畫早點讓Zion Williamson掌握球權，希望建立進攻節奏，但失誤阻礙球隊攻勢，上半場Zion出手9次，得到11分，但是球隊後來卻陷入有一段長達8分鐘的得分乾旱，讓老鷹取得雙位數領先，上半場鵜鶘投籃命中率只有30%，其中 CJ McCollum 6投0中，Brandon Ingram 5投1中。
鵜鶘還在比賽中失去了兩位主力球員，Herbert Jones在第一節扭傷頸部後提前退場，前鋒Marshall的傷勢似乎更嚴重，他在搶籃板時傷到右膝蓋，緊握著他的右膝，最後被輪椅推出場，目前他的具體傷勢還不清楚。
下半場一開始，Dyson Daniels替代了Jones與其他4名先發球員一起上場，但易邊再戰，鵜鶘還是無法扭轉頹勢，老鷹打出一波17：6攻勢，並持續保持領先，第三節後段鵜鶘將所有的先發球員全換下場，即便試圖追分分差，但最終還是落敗，吞下熱身賽3連敗。
板凳出發的新秀 Jordan Hawkins攻下鵜鶘全隊最高的17分，命中5記三分球，這也是他在熱身賽的最佳表現，二年級前鋒E.J. Liddell也有出色的表現，全場4投4中攻下10分。