時代力量公布不分區立委名單　王婉諭喊目標5席、力拼8席

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時代力量今日於大直典華舉行8週年黨慶暨感恩餐會，除了此前已經確定由立委邱顯智投入新竹市選區，以及立委王琬諭投入新竹縣第二選區，以及將代表時代力量投入桃園市第一選區的徐鈺雯，另也公布不分區名單，分別為林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨、鄭侑青。
林依瑩曾擔任弘道老人福利基金會執行長、林佳龍市府時期的台中市副市長，卸任後成立了伯拉罕共生照顧勞動合作社，依瑩要用豐富的實務經驗與政策規劃協調能力，投身長照社福領域的改革，讓國家成為大家照顧長者最有力的支柱。
王寶萱自英國Essex大學政治哲學博士返台投入桃園航空城反迫遷運動，更因此投身2016年的區域立委選舉，此後在台灣人權促進會、台北市政府、臺灣民間真相和解促進會活動，現為國立台北藝術大學兼任助理教授。
宋國鼎從關廠工人案的義務律師投身政治，在擔任4年苗栗縣議員後，2022年參選苗栗縣長；江盛是一名婦產科醫師，也是台灣地一位的安樂死公投提案人。陳泰源是房仲、作家，也是一名主持人，也曾是選秀節目《超級偶像》的參賽者，但因親身遭遇黑心建商的壓迫，決定要挺身而出，用專業來推動「好住好租」，幫助無助的人民抵禦惡質建商的欺壓。
陳昱安是全國外送產業工會的創會理事長，因為看到第一線外送勞工的困境，共同組織外送產業工會來保障非典型勞動的權益。余佳蒨曾擔任議員助理、任職於臺北市政府，現在是時代力量發言人與輿情部主任。
鄭侑青在2022年代表時代力量參選高雄市議員，選後她更加投入社會倡議的工作，投身「行人安全」的運動，擔任今年820還路於民大遊行的主持人。
而最後媒體問及，陸續傳出前立委黃國昌要加入民眾黨並列入不分區名單，王婉諭表示，黨籍部分時代力量規定不能雙重國籍，就她的理解加入各黨的不分區都要加入該黨，所以會有對應的情況；王婉諭說，每一個黨員都有自己自由的選擇，黃國昌其實早就在2020之後就淡出黨務了，「那我覺得這部分就是尊重他個人。」
時代力量今（15）日公布2024年立委選舉不分區名單，一共提出8位不分區名單，由前台中市副市長林依瑩排名第一、2022年苗栗縣長參選人宋國鼎排名第三。時代力量黨主席王婉諭表示，此份不分區名單代表時代力量關心的不同領域的議題，也喊出基本5席在立院仍保有黨團，並喊出目標8席的目標。
時代力量今日於大直典華舉行8週年黨慶暨感恩餐會，除了此前已經確定由立委邱顯智投入新竹市選區，以及立委王琬諭投入新竹縣第二選區，以及將代表時代力量投入桃園市第一選區的徐鈺雯，另也公布不分區名單，分別為林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨、鄭侑青。
林依瑩曾擔任弘道老人福利基金會執行長、林佳龍市府時期的台中市副市長，卸任後成立了伯拉罕共生照顧勞動合作社，依瑩要用豐富的實務經驗與政策規劃協調能力，投身長照社福領域的改革，讓國家成為大家照顧長者最有力的支柱。
王寶萱自英國Essex大學政治哲學博士返台投入桃園航空城反迫遷運動，更因此投身2016年的區域立委選舉，此後在台灣人權促進會、台北市政府、臺灣民間真相和解促進會活動，現為國立台北藝術大學兼任助理教授。
宋國鼎從關廠工人案的義務律師投身政治，在擔任4年苗栗縣議員後，2022年參選苗栗縣長；江盛是一名婦產科醫師，也是台灣地一位的安樂死公投提案人。陳泰源是房仲、作家，也是一名主持人，也曾是選秀節目《超級偶像》的參賽者，但因親身遭遇黑心建商的壓迫，決定要挺身而出，用專業來推動「好住好租」，幫助無助的人民抵禦惡質建商的欺壓。
陳昱安是全國外送產業工會的創會理事長，因為看到第一線外送勞工的困境，共同組織外送產業工會來保障非典型勞動的權益。余佳蒨曾擔任議員助理、任職於臺北市政府，現在是時代力量發言人與輿情部主任。
鄭侑青在2022年代表時代力量參選高雄市議員，選後她更加投入社會倡議的工作，投身「行人安全」的運動，擔任今年820還路於民大遊行的主持人。
而最後媒體問及，陸續傳出前立委黃國昌要加入民眾黨並列入不分區名單，王婉諭表示，黨籍部分時代力量規定不能雙重國籍，就她的理解加入各黨的不分區都要加入該黨，所以會有對應的情況；王婉諭說，每一個黨員都有自己自由的選擇，黃國昌其實早就在2020之後就淡出黨務了，「那我覺得這部分就是尊重他個人。」