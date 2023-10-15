自由車／極北點富貴角壓軸登場　500車友騎踩動踏板、漫遊北海岸

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「2023極點慢旅-極北點富貴角燈塔騎遊活動」於石門風藝術營區舉辦，原為國防部海防營區，近富貴角公園入口處及富基漁港，為附近景點之中心，也是金包里號敞篷景觀巴士中繼站，活動規劃2條路線，長路線騎乘台2線，沿路與海並肩而行，經十八王公廟至中角灣國際衝浪基地折返，並經跳石海岸、石門洞、富貴角燈塔等知名景點返回風藝術營區，總長度約30公里。
短路線騎乘灣塔及雙灣自行車道至芝蘭海上觀景平台後原路返回，總長度約21公里。
北觀處為持續提升轄區自行車旅遊服務，除優化自行車道及沿線景觀設施設備外，也培養領騎志工，今(112)年也舉辦了3梯次的領騎訓練課程，為能達實際訓練效益，本次活動也優先邀請完訓學員帶隊領騎。
此外，「皇冠海岸騎遊趣」打卡認證活動持續進行中，活動至2023年10月19日，參與活動認證成功者，就有機會獲得iPhone 15或溫泉地質公園雙人招待券。
交通部觀光署也推出「16條多元路線踩點GO」活動，活動至2023年12月31日，完成路線認證就可以獲得抽獎序號，最大獎為知名品牌電動輔助自行車1台，北觀處負責的北海岸路段，從松山火車站，途經黃金水岸、雙灣、灣塔、萬金及外木山自行車道至基隆火車站，全程約91.2公里，完騎前20名北觀處加碼贈送捷安特門市單車保養券1張。