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自由車／極北點富貴角壓軸登場　500車友騎踩動踏板、漫遊北海岸

▲極北點-富貴角燈塔騎遊活動，知名日本單車旅遊作家-一青妙，共同宣傳，及知名自行車營養老師-Q老師(張佩蓉)與單車國民美少女-Haru醬(曾晴)一起參與，並號召北中南各地近500名車友。官方提供
▲極北點-富貴角燈塔騎遊活動，知名日本單車旅遊作家-一青妙，共同宣傳，及知名自行車營養老師-Q老師(張佩蓉)與單車國民美少女-Haru醬(曾晴)一起參與，並號召北中南各地近500名車友。官方提供

運動中心/綜合報導

由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)辦理的「極北點-富貴角燈塔騎遊活動」壓軸登場，帶領遊客以低碳旅遊方式，輕鬆暢遊北海岸。本次活動更邀請到台日觀光大使、知名日本單車旅遊作家-一青妙，共同宣傳，及知名自行車營養老師-Q老師(張佩蓉)與單車國民美少女-Haru醬(曾晴)一起參與，並號召北中南各地近500名車友，共同享受秋日北海岸慢騎之旅。

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「極點慢旅」是以臺灣四個極點的燈塔為主題：「極北點-富貴角燈塔」、「極東點-三貂角燈塔」、「極南點-鵝鑾鼻燈塔」及「極西點-國聖港燈塔」，以短距離輕鬆慢騎及長距離挑戰的騎乘方式。

「2023極點慢旅-極北點富貴角燈塔騎遊活動」於石門風藝術營區舉辦，原為國防部海防營區，近富貴角公園入口處及富基漁港，為附近景點之中心，也是金包里號敞篷景觀巴士中繼站，活動規劃2條路線，長路線騎乘台2線，沿路與海並肩而行，經十八王公廟至中角灣國際衝浪基地折返，並經跳石海岸、石門洞、富貴角燈塔等知名景點返回風藝術營區，總長度約30公里。

短路線騎乘灣塔及雙灣自行車道至芝蘭海上觀景平台後原路返回，總長度約21公里。

北觀處為持續提升轄區自行車旅遊服務，除優化自行車道及沿線景觀設施設備外，也培養領騎志工，今(112)年也舉辦了3梯次的領騎訓練課程，為能達實際訓練效益，本次活動也優先邀請完訓學員帶隊領騎。

此外，「皇冠海岸騎遊趣」打卡認證活動持續進行中，活動至2023年10月19日，參與活動認證成功者，就有機會獲得iPhone 15或溫泉地質公園雙人招待券。

交通部觀光署也推出「16條多元路線踩點GO」活動，活動至2023年12月31日，完成路線認證就可以獲得抽獎序號，最大獎為知名品牌電動輔助自行車1台，北觀處負責的北海岸路段，從松山火車站，途經黃金水岸、雙灣、灣塔、萬金及外木山自行車道至基隆火車站，全程約91.2公里，完騎前20名北觀處加碼贈送捷安特門市單車保養券1張。

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