今日最健康／咖啡一喝就想跑廁所？醫揭「關鍵原因」：並不是生病
咖啡是現代許多人的精神糧食，不過也有部分人只要「一喝咖啡就拉肚子」，或是感到腸胃不適，對此宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，不論是否有含咖啡因的咖啡，都會造成3成以上的患者出現「大腸收縮」，但咖啡已經經過長期的研究顯示，不會傷害人體的腸胃，反而還是剛開完刀腸胃蠕動不良患者的小偏方。
記者張志浩/綜合報導
劉中平指出，自己是沒辦法喝咖啡的體質，不論從星巴克到路易莎，從巴西咖啡、肯亞咖啡到麝香貓咖啡，從拿鐵、美式到低咖啡因咖啡，通通都會讓自己的腸胃不舒服，一喝下去就肚子緊縮，但他過去始終不了解，多年來的研究中，咖啡雖然會促進胃酸分泌，但和胃酸逆流與胃潰瘍的關聯性一直沒有辦法被確切證實，「那我喝咖啡為什麼會造成肚子的不舒服呢？」
劉中平接著說道，直到最近，國外業者推出「橄欖油咖啡」，結果一堆咖啡愛好者試用之後拉肚子，因為「咖啡因」及「橄欖油」都可促進腸道蠕動，這才驚覺「刺激腸道蠕動」就是自己無法享受咖啡的原因。 研究發現，不論是有沒有含咖啡因的咖啡，都會造成3成以上的患者大腸收縮，雖然胃部完全沒有潰瘍和發炎，但是一喝咖啡就加速腸胃活動，翻騰不已。
劉中平補充，咖啡內不只一種成分會造成大腸的刺激，所以很多人喝了低咖啡因的咖啡仍然會有想上廁所的感覺。 但因為咖啡已經經過長期的研究顯示不會傷害我們的腸胃，所以讓便秘的人或是剛開完刀腸胃蠕動不良的患者使用咖啡促進排便，是小小的偏方。