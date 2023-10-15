必吃4大五星飯店早餐！漢來島語嗑龍蝦　晶華、煙波都有米其林

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全新開幕的台北漢來大飯店，備受矚目的「島語自助餐廳」，立志做出全台最好的飯店早餐，端出龍蝦沙拉堡、黑松露肝醬寵客，還大手筆一早就供應進口氣泡酒暢飲。
並集結台灣在地知名人氣美食，如台南虱目魚肚海鮮粥、現燙牛肉湯、台中名產燒肉蛋吐司、高雄特色生煎湯包和桃園傳貴有機豆漿，搭配進口食材做出的日本抹茶豆皮壽司、新加坡海南雞飯，更選入高雄漢來飯店著名的招牌穀物麵包、及一品香刈包；飲品則採用莊園級咖啡和百年精品莊園華岡茶。
📌晶華酒店 X 「米其林綠星」小小樹食打造「秋日蔬食餐檯」
晶華國際酒店集團再次攜手「米其林綠星」餐廳小小樹食，即日起於台北晶華酒店、台南、太魯閣晶英酒店、晶泉丰旅以及高雄晶英國際行館打造秋意十足的早餐餐檯，小小樹食行政主廚徐兆麟Tim Hsu，以秋日食材為主題為晶華設計的限定料理，包括秋日「佛陀碗」、爐烤在地食蔬等新鮮綠意。
如台北晶華酒店以香料拌炒的溫熱薑黃飯為佛陀碗基底，鋪上裹楓糖烘烤的台灣66號紅地瓜、炙燒外酥內軟的哈魯米起司，搭配方舟生技產銷履歷番茄、小黃瓜、綜合野菇等小農時蔬，並淋上特製沙嗲醬，搭配香料烤南瓜、奶油燉秋栗及起司烤孢子甘藍；台南晶英酒店考慮到食物里程數，就地向小農取材梅漬白河蓮藕與香煎水嫩櫛瓜，搭配奶油烤官田菱角和起司烤關廟綠竹筍。
📌煙波大飯店 X 米其林名廚林明健「鮮蝦漢堡」！各館齊推「在地特色漢堡」
煙波國際觀光集團的星早點「煙波早堂」計畫，推出至今屆滿3週年，先後與米其林綠星、米其林推薦、必比登推介等20間人氣名店攜手，本季卡司升級，與連續6年榮獲米其林一星餐廳LONGTAIL名廚林明健合作，將LONGTAIL招牌經典「鮮蝦漢堡」端上煙波早堂餐檯。創意靈感來自林明健主廚初來台灣嚐到的酒家菜「金錢蝦餅」，於鮮蝦內餡揉合檸檬葉、椰奶、香茅等南洋元素，再抹上主廚研製的泰式是拉差沙拉醬，搭襯醃漬洋蔥、鮮嫩芝麻葉加乘風味，打造小巧精緻、酸辣鮮香的跨國界漢堡。
煙波主廚團隊也匯集當地特產，碰撞出魅力非凡的「在地特色漢堡」，包括新竹湖濱館－客家桔醬酸菜花枝蝦堡、台南館－醋溜虱目魚明太子堡、宜蘭館－焦糖培根蔥爆豬肉堡、蘇澳四季雙泉館－茄汁鯖魚星星魚排堡、花蓮館－塔塔鬼頭刀魚排堡等。
📌君品酒店雲軒西餐廳「Gau-Tsa 敖早 ΙΙ」遍嚐台式百年早餐
君品酒店看準國際旅客需求，成功以「Gau-Tsa 敖早」台式古早味早餐打響名號，第二波再度進駐「正義豆漿店」的燒餅油條與鹹豆漿、「永和周家麵」的涼麵味增湯、「兩喜號」的魷魚羹等百年名店。
並主打飯店主廚私房餐點，包括君品酒店高人氣員工餐「員廚米粉湯」，搭配沾取雙美人油膏、蒜蓉和薑的灼豬皮及油豆腐；及台灣庶民小食之王－特選新鮮溫體黑毛豬打造的「主廚家傳魯肉飯」。還有雲軒西餐廳繽紛自助早餐，既有的 20 多種新鮮蔬菜繽紛沙拉吧、肉質軟嫩的自助現燙牛肉湯、及現點現做的半熟蛋和歐姆蛋等餐點。