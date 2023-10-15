台灣Netflix「開抓寄生帳號了」！內行1招破解用法：等於沒影響

必吃4大五星飯店早餐！漢來島語嗑龍蝦　晶華、煙波都有米其林

▲必吃4大五星飯店早餐！新開「島語自助餐」端出龍蝦沙拉堡；晶華酒店攜手米其林綠星「小小樹食」打造秋日蔬食；「煙波早堂」合作米其林一星LONGTAIL名廚林明健，吃鮮蝦漢堡。（圖／台北漢來大飯店提供）
▲必吃4大五星飯店早餐！新開「島語自助餐」端出龍蝦沙拉堡；晶華酒店攜手米其林綠星「小小樹食」打造秋日蔬食；「煙波早堂」合作米其林一星LONGTAIL名廚林明健，吃鮮蝦漢堡。（圖／台北漢來大飯店提供）

記者蕭涵云/綜合報導

為大家統整近期必吃4大五星飯店早餐！全新開幕的台北漢來大飯店，備受矚目的「島語自助餐廳」，早餐就端出龍蝦沙拉堡、黑松露肝醬寵客；晶華酒店集團，攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」打造秋日蔬食餐檯；煙波國際觀光集團「煙波早堂」本季卡司升級，與連續6年榮獲米其林一星餐廳LONGTAIL名廚林明健合作，吃得到招牌經典鮮蝦漢堡；君品酒店雲軒西餐廳「Gau-Tsa 敖早 ΙΙ」則持續進駐多家百年台式早餐名店。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌台北漢來大飯店「島語自助餐廳」嗑龍蝦沙拉堡、黑松露肝醬！進口氣泡酒暢飲
全新開幕的台北漢來大飯店，備受矚目的「島語自助餐廳」，立志做出全台最好的飯店早餐，端出龍蝦沙拉堡、黑松露肝醬寵客，還大手筆一早就供應進口氣泡酒暢飲。

▲台北漢來大飯店「島語自助餐廳」是備受矚目的吃到飽全新品牌，入住即可在此享受早餐。（圖／台北漢來大飯店提供）
▲台北漢來大飯店「島語自助餐廳」是備受矚目的吃到飽全新品牌，入住即可在此享受早餐。（圖／台北漢來大飯店提供）
並集結台灣在地知名人氣美食，如台南虱目魚肚海鮮粥、現燙牛肉湯、台中名產燒肉蛋吐司、高雄特色生煎湯包和桃園傳貴有機豆漿，搭配進口食材做出的日本抹茶豆皮壽司、新加坡海南雞飯，更選入高雄漢來飯店著名的招牌穀物麵包、及一品香刈包；飲品則採用莊園級咖啡和百年精品莊園華岡茶。

▲漢來「島語」以「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」8座獨立島檯提供吃到飽；早餐則端出龍蝦沙拉堡、黑松露肝醬等好料。（圖／台北漢來大飯店提供）
▲漢來「島語」以「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」8座獨立島檯提供吃到飽；早餐則端出龍蝦沙拉堡、黑松露肝醬等好料。（圖／台北漢來大飯店提供）
📌晶華酒店 X 「米其林綠星」小小樹食打造「秋日蔬食餐檯」
晶華國際酒店集團再次攜手「米其林綠星」餐廳小小樹食，即日起於台北晶華酒店、台南、太魯閣晶英酒店、晶泉丰旅以及高雄晶英國際行館打造秋意十足的早餐餐檯，小小樹食行政主廚徐兆麟Tim Hsu，以秋日食材為主題為晶華設計的限定料理，包括秋日「佛陀碗」、爐烤在地食蔬等新鮮綠意。

▲晶華酒店 X 「米其林綠星」小小樹食打造「秋日蔬食餐檯」。（圖／晶華酒店集團提供）
▲晶華酒店 X 「米其林綠星」小小樹食打造「秋日蔬食餐檯」。（圖／晶華酒店集團提供）
如台北晶華酒店以香料拌炒的溫熱薑黃飯為佛陀碗基底，鋪上裹楓糖烘烤的台灣66號紅地瓜、炙燒外酥內軟的哈魯米起司，搭配方舟生技產銷履歷番茄、小黃瓜、綜合野菇等小農時蔬，並淋上特製沙嗲醬，搭配香料烤南瓜、奶油燉秋栗及起司烤孢子甘藍；台南晶英酒店考慮到食物里程數，就地向小農取材梅漬白河蓮藕與香煎水嫩櫛瓜，搭配奶油烤官田菱角和起司烤關廟綠竹筍。

▲晶英國際行館的養身晨食選項，新增小小樹食秋日佛陀碗。（圖／晶華酒店集團提供）
▲晶英國際行館的養身晨食選項，新增小小樹食秋日佛陀碗。（圖／晶華酒店集團提供）
📌煙波大飯店 X 米其林名廚林明健「鮮蝦漢堡」！各館齊推「在地特色漢堡」
煙波國際觀光集團的星早點「煙波早堂」計畫，推出至今屆滿3週年，先後與米其林綠星、米其林推薦、必比登推介等20間人氣名店攜手，本季卡司升級，與連續6年榮獲米其林一星餐廳LONGTAIL名廚林明健合作，將LONGTAIL招牌經典「鮮蝦漢堡」端上煙波早堂餐檯。創意靈感來自林明健主廚初來台灣嚐到的酒家菜「金錢蝦餅」，於鮮蝦內餡揉合檸檬葉、椰奶、香茅等南洋元素，再抹上主廚研製的泰式是拉差沙拉醬，搭襯醃漬洋蔥、鮮嫩芝麻葉加乘風味，打造小巧精緻、酸辣鮮香的跨國界漢堡。

▲名廚林明健親臨傳授LONGTAIL招牌經典料理「鮮蝦漢堡」。（圖／翻攝自煙波大飯店官網）
▲名廚林明健親臨傳授LONGTAIL招牌經典料理「鮮蝦漢堡」。（圖／翻攝自煙波大飯店官網）
煙波主廚團隊也匯集當地特產，碰撞出魅力非凡的「在地特色漢堡」，包括新竹湖濱館－客家桔醬酸菜花枝蝦堡、台南館－醋溜虱目魚明太子堡、宜蘭館－焦糖培根蔥爆豬肉堡、蘇澳四季雙泉館－茄汁鯖魚星星魚排堡、花蓮館－塔塔鬼頭刀魚排堡等。

▲台南館－醋溜虱目魚明太子堡。（圖／翻攝自煙波大飯店官網）
▲台南館－醋溜虱目魚明太子堡。（圖／翻攝自煙波大飯店官網）
📌君品酒店雲軒西餐廳「Gau-Tsa 敖早 ΙΙ」遍嚐台式百年早餐
君品酒店看準國際旅客需求，成功以「Gau-Tsa 敖早」台式古早味早餐打響名號，第二波再度進駐「正義豆漿店」的燒餅油條與鹹豆漿、「永和周家麵」的涼麵味增湯、「兩喜號」的魷魚羹等百年名店。

▲君品酒店雲軒西餐廳「Gau-Tsa 敖早 ΙΙ」入住即可遍嚐台式百年早餐。（圖／君品酒店提供）
▲君品酒店雲軒西餐廳「Gau-Tsa 敖早 ΙΙ」入住即可遍嚐台式百年早餐。（圖／君品酒店提供）
並主打飯店主廚私房餐點，包括君品酒店高人氣員工餐「員廚米粉湯」，搭配沾取雙美人油膏、蒜蓉和薑的灼豬皮及油豆腐；及台灣庶民小食之王－特選新鮮溫體黑毛豬打造的「主廚家傳魯肉飯」。還有雲軒西餐廳繽紛自助早餐，既有的 20 多種新鮮蔬菜繽紛沙拉吧、肉質軟嫩的自助現燙牛肉湯、及現點現做的半熟蛋和歐姆蛋等餐點。

▲君品酒店擅長廣東菜的宜蘭人袁振嵐主廚，以奶奶的家族食譜打造「家傳魯肉飯」。（圖／君品酒店提供）
▲君品酒店擅長廣東菜的宜蘭人袁振嵐主廚，以奶奶的家族食譜打造「家傳魯肉飯」。（圖／君品酒店提供）
  

台南晶英酒店660元加購早餐！餐盒「斑點香蕉」超傻眼　業者回應

台南晶英酒店660元悲傷早餐餐盒　2年前外帶早餐盒被翻出：差很大

6大優惠懶人包！肯德基「炸雞蛋撻桶」399　拿坡里、漢堡王買1送1

住日本飯店「自備水壺裝果汁」外帶！台灣客遭當眾喝斥　怒留負評

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞