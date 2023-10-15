足球／真的賺爛了！C羅年收近84億台幣超越梅西　全球體壇最會賺

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梅西在這份足壇收入排行榜名列第2，總收入為1.35億美元，今年他離開法甲豪門巴黎聖日耳曼，轉會到美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際，使得梅西成為自2012年貝克漢（David Beckham）以來，首位進入足壇收入排行榜前10名的美國職足大聯盟的球員。
此外，8月份轉會至沙烏地阿拉伯職業聯賽希拉爾的巴西前鋒內馬爾，總收入1.12億美元，排名第3。從《富比士》這份收入榜中可以明顯看出沙烏地職業聯賽的影響力，全球前11名的收入者中，就有4人（Ronaldo、Neymar、Karim Benzema 和 Sadio Mané）在沙烏地踢球。
法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）收入排名第4，僅次於巴黎聖日耳曼前隊友內馬爾，總收入為1.1億美元。曼城「魔人」Erling Haaland則是以5800萬美元，成為英超收入最高的球員，年收入超越利物浦球星Mohamed Salah和曼城隊友Kevin De Bruyne。
《富比士》2023年足球運動員收入排行榜：
- Cristiano Ronaldo（2.6億美元）
- Lionel Messi（1.35億美元）
- Neymar（1.12億美元）
- Kylian Mbappé（1.1億美元）
- Karim Benzema（1.06億美元）
- Erling Haaland（5800萬美元）
- Mohamed Salah（5300萬美元）
- Sadio Mané（5200萬美元）
- Kevin De Bruyne（3900萬美元）
- Harry Kane（3600萬美元）
- Robert Lewandowski（3400萬美元）