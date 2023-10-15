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足球／真的賺爛了！C羅年收近84億台幣超越梅西　全球體壇最會賺

▲「C羅」Cristiano Ronaldo轉戰沙烏地阿拉伯足球聯賽艾納斯，合約價值達到2億美元，加上代言費用，今年年收入約近84億台幣。（圖／美聯社／達志影像）
▲「C羅」Cristiano Ronaldo轉戰沙烏地阿拉伯足球聯賽艾納斯，合約價值達到2億美元，加上代言費用，今年年收入約近84億台幣。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

根據《富比士》報導，C羅（Cristiano Ronaldo）是2023年全世界最高薪的足球員，過去12個月他的收入超過了梅西（Lionel Messi）和內馬爾（Neymar），而且C羅不僅是最賺錢的足球員，更是所有體育項目中，最高薪的運動員，總收入高達2.6億美元（約83.7億新台幣）。

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來自葡萄牙的C羅於今年1月從曼聯轉會至沙烏地阿拉伯艾納斯，合約價值達到2億美元，包括像Nike和 Jacob & Co等代言費用，據估計每年價值6千萬美元。

梅西在這份足壇收入排行榜名列第2，總收入為1.35億美元，今年他離開法甲豪門巴黎聖日耳曼，轉會到美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際，使得梅西成為自2012年貝克漢（David Beckham）以來，首位進入足壇收入排行榜前10名的美國職足大聯盟的球員。

此外，8月份轉會至沙烏地阿拉伯職業聯賽希拉爾的巴西前鋒內馬爾，總收入1.12億美元，排名第3。從《富比士》這份收入榜中可以明顯看出沙烏地職業聯賽的影響力，全球前11名的收入者中，就有4人（Ronaldo、Neymar、Karim Benzema 和 Sadio Mané）在沙烏地踢球。

法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）收入排名第4，僅次於巴黎聖日耳曼前隊友內馬爾，總收入為1.1億美元。曼城「魔人」Erling Haaland則是以5800萬美元，成為英超收入最高的球員，年收入超越利物浦球星Mohamed Salah和曼城隊友Kevin De Bruyne。

《富比士》2023年足球運動員收入排行榜：

  1. Cristiano Ronaldo（2.6億美元）
  2. Lionel Messi（1.35億美元）
  3. Neymar（1.12億美元）
  4. Kylian Mbappé（1.1億美元）
  5. Karim Benzema（1.06億美元）
  6. Erling Haaland（5800萬美元）
  7. Mohamed Salah（5300萬美元）
  8. Sadio Mané（5200萬美元）
  9. Kevin De Bruyne（3900萬美元）
  10. Harry Kane（3600萬美元）
  11. Robert Lewandowski（3400萬美元）

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