NBA／馬刺狀元臂展太狂！Wembanyama站著就能灌籃展現驚人天賦
備受矚目的馬刺法國狀元Victor Wembanyama，在昨（14）日NBA熱身賽面對邁阿密熱火隊的比賽中，出賽短短22分鐘就繳出23分、4籃板、3阻攻的亮眼成績，雖然對手多為替補板凳球員，但Wembanyama幾乎不用起跳就能扣籃的驚人身材天賦，也引來了各家媒體與球迷熱議。
實習記者陳品翔/綜合報導
「這簡直是不可思議。」熱火總教練Erik Spoelstra說到，「Wembanyama在場上的一舉一動，就像是我幾天前與我兒子一起打球的畫面，他幾乎不用起跳就能完成扣籃，先前媒體們所有的炒作，看起來似乎名副其實。」
身高224公分、臂展長達240公分的Victor Wembanyama，在宣布投入今年的NBA選秀後，瞬間成為話題人物，也早已成為許多球隊心目中的狀元人選。最終在選秀會上，由聖安東尼奧馬刺隊雀屏中選，馬刺隊在選進「斑馬」後，除了奠定球隊基石，也被看好在後Tim Duncun時代，能朝向獲取更多榮譽邁進。
而根據ESPN的季前預測問卷，問到誰最被看好能拿下新人王，Victor Wembanyama在預測中拿下50%的支持率排名第一，其次則是波特蘭拓荒者隊的Scoot Henderson（27%），以及奧克拉荷馬雷霆隊的Chet Holmgren（20%）