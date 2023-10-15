賴清德曝當選優先工作　由美國主導民主陣營「讓台灣力量更大」

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賴清德在美濃輔天五穀宮致詞時，首先用客語向大家問好，並表示若有機會擔任總統，會好好發揚客家文化。有三個重點讓他珍惜尊重客家文化，第一，如市長陳其邁所說的「硬頸精神」，幾百年前來在這塊土地開墾，遇到颱風、地震、毒蛇猛獸，都能一一克服難關，建立自己的家園，讓大家好好生活；第二，學習客家「義民節」保家衛國的精神，台灣面臨中國的威脅，全國人民不分黨派及族群，都應該團結一起，守護國家人人有責；第三，客家「晴耕雨讀」的精神，天氣晴到田裡及山上做事，下雨時在家念書，還有「敬字亭」表示客家鄉親能文能武，這是未來台灣社會要走的路，讓國家更加文明，在國際競爭上會更有機會，國家也才能長治久安。
賴清德說，未來推廣客家精神，立法院不能沒有邱議瑩，她25歲當選國大代表，是民主的傳奇，當時她說要廢掉國大，還真的廢掉了；27歲當選民進黨最年輕中常委，30歲當選屏東全國最年輕立委，在國會專業問政評鑑第一名立委，她爭取的每一項建設都是有需要的。
此外賴清德提到，許智傑從鳳山市長、議員一路到立法委員，深耕基層非常認真，人稱「鳳山小金剛」，誠懇實在，值得信賴。如市長陳其邁所說，鳳山也有很多客家鄉親從美濃搬過去的，請大家支持邱議瑩，也支持許智傑。
賴清德在旗山天后宮致詞時表示，未來若當選，還有幾項工作優先。第一，面對中國威脅，要堅定守護主權，台灣透過改選各級政府執行公權力並服務人民，民主就是「人民作主」，有民主才有自由、人權、工作；第二，要好好發展經濟，不只科技產業，還有中小企業、地方創生、社會企業、歡迎年輕人回來故鄉；第三，要跟民主陣營站在一起，由美國主導，包括日本、韓國、菲律賓、印度、澳洲，以及印太地區國家大家都團結在一起，利用外交及民主的力量，讓台灣力量更大。
賴清德也強調，政黨票請支持守護台灣的民進黨，立院要過半不分區非常重要。國造潛艦經歷了千辛萬苦走到下水儀式，若是立院席次沒有過半，就會被阻擋。再提過去擔任立委時，國民黨多次阻擋軍購案預算，抵擋足足69次。請鄉親共同支持能夠捍衛台灣自由民主價值的民進黨，讓總統勝選、國會過半。