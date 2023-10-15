藍白合破局？柯文哲批國民黨方法找不出最強 酸金溥聰沒想合作
藍白合會前會14日下午登場，歷經3小時半的磋商，雙方僅同意舉辦辯論，但對於用民調選出參選人的方式未有共識，國民黨主張「開放式民主初選」，民眾黨則維持比民調。對此，民眾黨主席柯文哲今（15）日酸國民黨，只想展現組織實力；他也酸金溥聰，提出一個20年來沒怎麼用的方式，有更有效率的方式不用，要不就是離開學校太久學識都忘掉，要不就是不想合作。
記者邱新博／台北報導
針對藍白合，柯文哲出席「2023阿北全新創作讀者見面會」說，針對藍白合作，先決定戰略再決定戰術，本來目標是整合在野力量，找出最強組合，但國民黨只想展現地方組織實力，其他找不出特別的，國民黨的方法無法找出一個最強的在野候選人。
對於初選，柯文哲說，根據政黨的競選主軸，聯合政府團結台灣，一開始他就表明反對用下架民進黨當作口號，不希望台灣政府陷入兩極化的鬥爭；再者，金溥聰說要認同藍白更有問題，說要選出最強的，但藍、白不是所有人都同意藍白合，那跟這個目標又有衝突；最後，民主初選不管在哪裡設投票點、如何取樣等，成本都太高了。
柯文哲表示，坦白講，「我相信金溥聰作為一個學者，也辦過很多初選，提出這一個一看就知道很難形成的，我看他也沒有打算跟我合作。」國民黨初選舉辦過多次都使用民調，但卻不使用這技術，採用20年來國民黨沒用的技術，就必須要考慮，「出身學界的人用這方法，要馬離開學校太久，把學識都忘掉，不然就是別有用心。」
至於是否覺得藍白破局？柯文哲回應，國民黨主張那樣、民眾黨主張這樣，而他認為對方不好，看看有沒有替代方案，「你想好再來談。」