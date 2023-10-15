Ozone祖安冷處理地下戀　被拍到蜜遊木木「真的是好朋友」

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文廷認為節目可以當成「旅遊指南」，「節目會介紹各地好玩、好吃的，讓大家跟著Ozone一起去旅遊。」他也在節目中突破極限挑戰高空落體，自曝更拍到落淚、真情流露。因常擺出一號表情而被封為「行走雕像」的祖安則笑說：「大家可以看到我更多不同的表情。」
6位少年為錄影，幾乎走遍全台知名景點，包括新竹青草湖、台中高美濕地、台南安平漁港、宜蘭古魯林道等。談到旅途中最期待的事情，文廷竟表示：「最期待大家的『小火花』，想看到團員吵架！」他解釋，人與人間的相處一定都會有摩擦，透過吵架或是討論彼此不同意見，可以更了解彼此。
煥鈞想體驗未知的冒險，期待大家能一起騎車旅遊，沒有目的到處亂逛。他們也異口同聲：「期待觀眾看完節目後，能跟著他們青春冒險的步伐一起去旅遊。」佳辰希望團員都能平安並順利完成每集節目關卡，關關難過關關過，「期待這趟旅行能讓我們6人留下一輩子都會記得的回憶。」
《Ozone夏日青春冒險》是Ozone出道後首檔團體實境綜藝，6位少年解鎖青春冒險，展現有別於以往的個人魅力。該節目由寬想國際娛樂與台灣索尼音樂出品，將於影音平台MyVideo獨家首播，10月20日起每周五晚上9點新集數上架，付費會員搶先看。而由Ozone演唱的節目主題曲〈陪你Sha la la〉，也即將在10月17日全面數位上架。
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