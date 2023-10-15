爭鮮「壽司盤堆疊超過身高」吃免費　大胃王挑戰賽「全台限2家」

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1. 爭鮮迴轉壽司－草屯店（10月17日、10月24日、10月31日、11月7日）
2. 爭鮮迴轉壽司－台大店（11月7日、11月14日、11月21日、11月28日）
※各場次時間：11:00-20:00
📌二、「2023年極限大胃王」報名方式：
邀請一般民眾報名，以門市現場報名為準，場次依門市現場狀況與實際人數進行安排。為保障活動權益，
📌三、盤數計費級距：
◾️15盤以下：原價計算
◾️15盤↑(含)：以8折優惠計算
◾️100盤↑(含)：以5折優惠計算
◾️食用「壽司盤堆疊超過身高」：免費。
只要吃完的壽司盤子，堆起的高度大於身高，就可享免費；盤子一個大概1～2公分左右，因為盤型有弧度，將以實際堆疊起來為主。
📌四、注意事項：
1. 比賽限時50分鐘，期間不得離席（化妝室請於比賽前前往），如離席者視同放棄比賽。
2. 比賽結束聲響時，請立即停下手邊動作，且口中不得殘留食物，如違反以上規則，繼續將食物放入口中或試圖藏匿食物，將取消參賽資格。
3. 為確保參賽者健康，於比賽過程中若有出現可能危害參賽者健康或安全的狀況，如嘔吐等不適，主辦單位可立即中止其行動。
4. 用餐內容以極限大胃王專屬菜單品項為主。
5. 僅限內用無提供外帶。
6. 參賽盤數以完食者計算，為避免浪費食材，剩食超過2盤，均以單盤原價計算。
※完食定義：生魚片的蘿蔔絲、小菜類的洋蔥絲、高麗菜絲、蘿蔔絲等食材均須一併完食。
📌五、參賽者資格條款：
1. 本活動須年滿16歲，始能參加；滿16歲未滿18歲其報名表須法定代理人簽名，始能參加。
2. 參與此項比賽，可能有導致個人受傷、患病，甚至失去生命的危險。參賽者乃自願參加比賽並了解所有潛在的危險性。
3. 本人評估此時身體健康且無特殊疾病（例如：心臟病、高血壓、對海鮮過敏等），並有足夠條件可以參加比賽而不受傷害，且賽前絕無服用藥物或酒類等情形，若產生任何事故，概與主辦單位無關。
4. 參賽者的參與條件之一，是同意保障、維護，及不侵害爭鮮股份有限公司及其下所有關係企業、包括當中的成員、董事、僱員及代理人員與上述人士，不受到任何索償、損失，包括任何參與比賽事項籌劃協辦者。
5. 主辦單位無須為參賽者於比賽期間內，因其個人行為或其他不可抗力之因素所導致的問題或損害等負責。
6. 主辦單位擁有比賽活動的所有決定權。包含參賽者及勝出者的資格、挑選權及取消資格權，任何人士均不可對裁決結果及比賽的任何環節提出爭辯。
7. 參賽者同意主辦單位可將本活動所錄製或拍攝之照片、影片、聲音及其肖像權等以任何形式公開播送（映）作為推廣宣傳或行銷等使用（包括但不限於官網、FB等）。
📌台灣壽司郎則豪邁祭出「鮭魚30選」活動，10月18日至11月5日，推出17款創意鮭魚、13款經典鮭魚，合計共30款鮭魚料理。到官方粉專參與活動，還能抽「萌抱壽司娃娃」。
創意鮭魚17款：鮭魚萩餅、麻辣鮭魚、雙卵炙燒鮭魚肚海苔包、醬油漬鮭魚卵筋膜軍艦、鮭魚腹親子、味噌生鮭魚軍艦、生拌鮭魚軍艦、塔塔醬炙燒鮭魚肚、辣醬美乃滋鮭魚、醃漬鮭魚、莫札瑞拉起司青醬鮭魚、酪梨鮭魚、鮭魚玉子卷、洋蔥羅勒煙燻鮭魚、醃漬胡麻生鮭魚、日式醃蘿蔔鮭魚軍艦、蘋果飛魚卵鮭魚腹。
經典鮭魚13款：鮭魚、炙烤鹽味生鮭、炙燒起司鮭魚、鮭魚卵軍艦、炙燒羅勒鮭魚、炙燒明太子鮭魚、生鮭魚、炙烤鮭魚肚、蘿蔔泥炙烤鮭魚肚、鮭魚腹、炙燒鮭魚腹、洋蔥鮭魚、鮭魚刺身。