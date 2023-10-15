海上風箏衝浪　風轉大安海熱鬧登場

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陳美秀指出，活動在海洋委員會經費挹注下，將風箏衝浪極限運動擴展至平易近人的水陸觀光活動，今年首次增列大安驛站風箏衝浪種子教練培訓計畫，推展在地人才培訓，融入水域創生概念訓練課程規劃，大安驛站培訓計畫採用IKO認證課程系統標準與國際接軌，培訓在地青年及挖掘風箏衝浪界的下個明日之星。
觀旅局表示，除了豐富的水上觀賞及體驗活動，陸上體驗有適合全家週末來FUN電的「大安海FUN風趣遊程」，走入大甲、大安、外埔的散策景點，帶領民眾走訪大安港媽祖文化園區、到李安妮向日葵農場體驗手作芋園、大啖在地風味餐、跟著EIET遊戲解說營專業導覽老師走讀龜殼生態公園解鎖滿滿知識、再到大呷麵本家體驗手感捲麵等。
另外，在大安濱海樂園沙灘區周邊有微放風箏，依當日風況全天展示大型造型風箏，供民眾合影拍美照，會場還有海角音樂會，加上陸上槳板(Land SUP)從教學、練習、自主滑行循序漸進地體驗，還有運用衝浪板結合富有彈性的輪胎打造陸上衝浪翹翹板，適合各年齡層體驗身體穩定度，並設潮有市集大啖美食，還有「海岸手作活動」讓大小朋友動手彩繪風車、風箏及海岸植物盆栽DIY等。
中市風景區管理所表示，風箏衝浪主活動結束後，明日接續還有結合海洋環境教育、自然生態景觀與人文產業資源的「好味甲安小旅行」，以及「搏海職人」風箏衝浪體驗，透過專業教練指導享受風的飆速感，歡迎已經完成報名的遊客來大安海享受陽光、美食及歡樂的時光，更多資訊請上台中市政府觀光旅遊局網頁查詢。