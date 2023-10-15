柯文哲回應國民黨民主初選全文曝光　建議重新思考全民調

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柯辦也公布回應國民黨與侯陣營的公開信全文，內文表示，開放式民主初選可能造成「代表性不足」、「名冊建置問題」、「準備時間倉促」三大問題；並列四點指其為封閉式選舉。柯辦強調，尊重國民黨提案，但「諒難採納」，建議國民黨、侯辦重新思考「全民調」方式，產生足堪代表在野力量整合之總統候選人，或提出其他具體可執行、可信之替代方案。
以下為柯辦回應侯陣營全文：
致中國國民黨黃健庭秘書長、
侯友宜競選辦公室金溥聰執行長與關心在野力量整合的朋友：
假日好！
昨日(10/14)中國國民黨﹙下稱貴黨﹚暨侯友宜競選辦公室﹙下稱侯辦﹚與柯文哲競選辦公室所指派之代表，假台北市福華飯店進行在野力量整合會談，長達近三小時對話討論後，部分內容於會中獲得共識、然最關鍵問題：「如何產生在野最強總統候選人」方式，貴辦所提出之「開放式民主初選」，與柯文哲競選辦公室於會前所提出之「全民調」建議差距過大，雙方無結論。期請貴黨貴辦提出其他可行替代方案，再確認後續會議期程。
經本辦幕僚討論，貴辦所提出之「開放式民主初選」可能造成以下「代表性不足」、「名冊建置問題」、「準備時間倉促」等三大問題，綜整簡要說明如下：
一、代表性不足：多少投票數能反映期望政黨輪替的民意？
以2024總統投票人口1900萬、60%期待政黨輪替計算，應產生1100萬張選票。
尚不採用總統大選高投票率計算、依貴黨黨主席投票約有五成黨員投票為最低門檻，至少應有550萬人投入貴辦所提議之「民主初選」，方能代表民意。
換言之，在一天內，貴辦所提議之73個投票所，每投票所須開出8萬張票，否則恐難呈現真實民意。使此次實體投票之代表性備受質疑。
二、名冊建置問題：
實體投票要公平、要件為避免重複或冒名投票：然，由在野政黨所舉辦之投票如何架接「中華民國戶役政系統」？若只採納「簽署認同卡」之選民，一來可能人數過少、代表性不足，二來在短時間內難以建置足被認證、具備資安保護功能的選舉人資訊庫，此一基礎工作無法完成，將使本次實體投票陷入可信度不足之疑慮。
三、準備時間倉促：
依照貴黨建議，本次投票最慢應於11/10完成，距今(10/15)僅餘26日。回顧1995年民進黨總統初選，也曾採用此一方法，但事前籌備長達半年以上，耗費大量人力物力，當時總投票人數僅30萬餘；新黨1998年亦曾經進行過開放式初選，後來卻淪為遊覽車『不當動員』，重傷該黨形象。貴黨也曾在2019年籌備總統大選時，由趙少康向時任國民黨黨主席吳敦義提出效法美式初選的構想，讓有志參選之候選人先在各選區巡迴演講辯論，再由認同國民黨者投票，收宣傳造勢之效，吳敦義初始未排斥，最後卻並未採用。貴黨黨內初選不予使用之辦法，如今卻在跨黨派的協調中貿然拋出，立論進退無所據、能無惑乎？
相較之下，由民眾黨與柯文哲競選辦公室所提出『以雙方共推之「五間民調公司、市話手機各半、採對比式民調，以平均數決定結果』，乃近年來國內大小選舉經常採用的方式，經過均質化隨機抽樣、使母體中個體被抽到的機率可計算出來且相等。再透過人口統計資料，進行性別、年齡加權」科學方式，使更趨近於全體選民結構與真實民意。目前台灣不乏民調技術成熟、有信譽的民調單位，只須將執行方法、規則制定清楚即可迅速辦理。不用比賽基層動員能力，亦無須處理投票資格認定或後續勾稽等衍生問題。
綜上所述，本辦認為國民黨所提出之開放式「民主初選」，由民眾投票，展現直接民意，實為封閉式選舉。
1. 先透過親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡、再投票，已經是「過濾投票母體、採樣失衡」
2. 在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，投票所的設置區域可能影響投票意願與結果。
3. 選舉人名冊要在短時間內建立，並能充分保障投票人個資是一大挑戰。
4. 貴黨所提之政治理念認同卡，以「在野整合下架民進黨」為名，與民眾黨與柯文哲主席所提希望2024政黨輪替換政府，有概念上的差異。吾人所提「團結台灣、聯合政府」之主張，絕非黨同伐異，只針對單一政黨做仇恨動員。
綜上，民眾黨與柯文哲競選辦公室實難認同貴黨與貴辦所提出「開放式民主初選」能具有代表性、可信度，反可能出現被動員的區區幾萬人，決定上千萬人之意願情境。
大選在即，此時辦理初選的準備時程過於倉促，一來恐浪費大量人力物力、二來將耗費兩黨過多時間成本，實非現階段所應提出之合理方式，且此方式近三十年前曾採用，已被兩個政黨驗證失敗，一般民眾難以理解，要如何說服選民可執行，足見國民黨意圖展現地方組織實力之用心，卻缺乏在野力量整合誠意。
本辦尊重貴方之提案，但諒難採納，回覆及闡述如上，建請貴黨貴辦重予思考「全民調」方式，產生足堪代表在野力量整合之總統候選人，或提出其他具體可執行、可信之替代方案。方能團結齊力、順應真實民意，促成2024政黨輪替，還權於民。