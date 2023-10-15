柯文哲開嗆侯友宜「給你選也不會上」 談鄒開蓮不是找就答應
藍白合會談14日下午舉行，在歷經3個半小時的會談之後，雙方在如何推選最強候選人方法上仍見分歧，國民黨提出「開放式民主初選」，民眾黨仍堅持全民調；而柯陣營在今（15）日下午也公開回絕信。民眾黨主席柯文哲更在活動致詞時直接嗆國民黨總統候選人侯友宜「不然給你選，你也不會上阿。
記者邱新博／台北報導
柯文哲今日出席「2023阿北全新創作讀者見面會」，在媒體聯訪時表示，侯辦執行長金溥聰根本沒想合作，國民黨的開放式民主初選只想展現地方實力，國民黨主張那樣、民眾黨主張這樣，「那我認為你的方法不好，有沒有其他提出的替代方案，你想好再來通知我們。」
後在致詞時又說，其實藍白合是國民黨講的，他說「好啊，你要合作，不然你來講怎麼選是最有效率？成功率最高？」，並嗆藍營，「不然我讓給你選，你也不會上啊」。
柯文哲14日在政論節目中坦陳副手有跟台灣雅虎前國際事業董事總經理鄒開蓮「聊過」，媒體問及
是否把「賴清德、蕭美琴」配當成假想敵，柯文哲說，他沒有資格替賴清德講他副總統應該要選誰。「我又不是名嘴，我是名嘴，現在跟你分析一下」。
至於是否選鄒開蓮當副手？柯文哲說，她是一個，如果用條件來講，女性、中南部、企業界，她都符合。但這也不是你要找人家，人家就會答應你。
至於時代力量今天公布不分區立委名單，其中未見前立委黃國昌，媒體詢問，民眾黨有沒有可能？柯文哲說，這個公布那天你就會知道。